КУПИТЬ ARDUINO, МОДУЛИ И ДАТЧИКИ АРДУИНО
Уроки Arduino и программирования
٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ Привет, друг! Ты находишься на странице со ссылками на практически все существующие модули, датчики и сенсоры Arduino! ⚠ Все ссылки ведут на Aliexpress, на крупных проверенных продавцов (WAVGAT, Great Wall, e_goto, FEIYANG). Купить Arduino и модули у них можно абсолютно безопасно, и доставка от них обычно самая быстрая. Рекорд – я получил пачку Ардуинок за 12 дней с момента оплаты (Great Wall)!
Да, они китайские, но Arduino — очень простое устройство, это всего лишь «обвязка» для микроконтроллера ATmega. А датчики для Ардуино… Это вообще простейшие устройства, их даже подделывать не нужно. Китайцы давно опережают всех по уровню производства микроэлектроники, так что покупать у них Arduino — лучшее, что можно сделать. У нас в России вы купите абсолютно то же самое, но дороже в 5, а в некоторых магазинах даже в 10 раз! ͡๏̯͡๏ (проверьте, это действительно так). Редкое исключение – Амперка, у них собственное производство.
✔ Небольшой лайфхак: если купить модули Arduino у одного продавца (добавлять в корзину Aliexpress), то они придут одновременно одной большой посылкой по цене одной доставки! Это очень здорово и удобно. Ну, в добрый путь!
✑ С уважением, AlexGyver
Смотри! На следующей строчке есть инструкция о том, как создать свой проект на Arduino и как пользоваться этим сайтом! Прочти обязательно!
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Как создать свой проект на Arduino, или инструкция о том, как пользоваться этой страницей
Акт 1. Выбираем железо
• Если ты новичок и хочешь просто потренироваться – возьми один из стартовых наборов, в них есть всё, что нужно для обучения.
• Если ты придумал проект, и хочешь его реализовать, то для начала тебе нужна одна из моделей Arduino, удовлетворяющая требованиям: размер платы, число портов, питание. Возьми классическую Arduino UNO, маленькую NANO, микроскопическую MINI или гигантскую MEGA.
• Теперь подумай, как ты хочешь собрать свой проект: на бреадборде, семейном шилде или на макетной плате? (Незнакомые слова? Посмотри ВОТ ЭТО ВИДЕО) Подумай, не будет ли удобно собрать “этажерку” из шилдов для Arduino UNO.
• Если ты решительный парень (или, пардон, девушка), и собрался паять Ардуинки и модули, то тебе точно пригодится паяльник и прочие атрибуты для пайки, а также обязательно нужен мультиметр, чтобы почувствовать себя настоящим электронщиком.
• Определись с питанием: работать можно от батареек и аккумуляторов, а можно от сети 220 В из розетки.
• Теперь посмотри список датчиков и модулей, и выбери те, которые нужны для твоего устройства. Они будут “глазами и ушами” и прочими частями тела, благодаря которым Ардуино будет связываться с внешним миром и получать из него информацию.
• Если хочешь управлять своим устройством при помощи кнопок и потенциометров, и вводить данные с клавиатуры, то выбери себе подходящую.
• Теперь нужно наладить обратную связь устройства с внешним миром, в виде индикации! Дисплеи, светодиоды, пищалки и прочее помогут тебе в этом.
• Хочешь, чтобы твоё устройство имело физический контакт с миром? Тебе нужны реле, моторчики, сервоприводы и прочие исполнительные механизмы.
• Ага! Решил управлять своим изделием дистанционно, со смартфона или через интернет? Тогда тебе нужны модули беспроводной связи (радио, ИК, Wi-FI, Bluetooth).
• Слууушай, а твоё устройство почти готово! Осталось добавить ему стильный корпус, и всё! Можно начинать считать дни до прибытия посылки на почту.
• Слишком сложно? И правильно, в ж*опу это всё, возьми себе готового робота на Arduino, собери по инструкции и развлекайся! (Шутка)
Акт 2. Подключаем и настраиваем Arduino
Об этом у меня для тебя есть отдельная инструкция, прочитать её можно ВОТ ЗДЕСЬ.
Акт 3. Модули, библиотеки, Google и танцы с бубном
А вот теперь настала самая интересная часть! Собрать кучу датчиков и модулей в единое целое, и написать для них прошивку!
• Как подключать модули (какие провода куда) ты можешь найти в гугле, сейчас можно найти информацию по абсолютно любому модулю и датчику.
• Как заставить модуль или датчик работать? Обычно на уважающем себя сайте, где ты прочитаешь про подключение, прямо на этой же странице, будет библиотека для данного датчика/модуля, а также пример использования. Нету? Зайди на другой сайт из поисковой выдачи, там точно будет!
• Как научиться программировать? Добро пожаловать на канал “Заметки ардуинщика“, где в скором времени будет полный цикл уроков по программированию на Arduino Wiring (да-да, так называется язык программирования Arduino). Ну а пока что у меня всё! Спасибо за внимание, и удачи в твоих начинаниях!
ARDUINO UNO
Проц: ATmega328p
Ардуино УНО – “классическая Ардуина”, самая первая плата из серии. Не рекомендуется к использованию и покупке, т.к. Arduino NANO (на том же процессоре) меньше по размеру, удобнее, дешевле и имеет два дополнительных пина с АЦП (А6 и А7)
Процессор ATmega328p, частота 16 МГц
Количество пинов: 20
– 20 цифровых ввода-вывода (D0-A5)
– 6 ШИМ пинов (D3, D5, D6, D9, D10, D11)
– 5 пинов с АЦП (A0-A5)
– 2 прерывания (D2, D3)
Память:
– Flash: 32 Кб
– SRAM: 2 Кб
– EEPROM: 1 Кб
ARDUINO NANO
Проц: ATmega328p
Процессор ATmega328 (16 МГц 5V / 8 МГц 3.3V)
Количество пинов: 22
– 20 цифровых ввода-вывода (D0-A5)
– 6 ШИМ пинов (D3, D5, D6, D9, D10, D11)
– 7 пинов с АЦП (A0-A7)
– 2 прерывания (D2, D3)
Память:
– Flash: 32 Кб
– SRAM: 2 Кб
– EEPROM: 1 Кб
ARDUINO PRO MINI
Проц: ATmega328p
Ардуино ПРО МИНИ – ещё более уменьшенная UNO/NANO (полностью совместима по названию пинов) без программатора на борту, его придётся докупить отдельно (смотри в следующем разделе). Плюсы: компактность, меньшее потребление за счёт отсутствия программатора. Покупай 3.3V версию только в том случае, если знаешь, что делаешь!
Процессор ATmega328 (16 МГц 5V / 8 МГц 3.3V)
Количество пинов: 22
– 20 цифровых ввода-вывода (D0-A5)
– 6 ШИМ пинов (D3, D5, D6, D9, D10, D11)
– 7 пинов с АЦП (A0-A7)
– 2 прерывания (D2, D3)
Память:
– Flash: 32 Кб
– SRAM: 2 Кб
– EEPROM: 1 Кб
ARDUINO STRONG
Проц: ATmega328p
Процессор ATmega328 (16 МГц 5V / 8 МГц 3.3V)
Количество пинов: 22
– 20 цифровых ввода-вывода (D0-A5)
– 6 ШИМ пинов (D3, D5, D6, D9, D10, D11)
– 7 пинов с АЦП (A0-A7)
– 2 прерывания (D2, D3)
Память:
– Flash: 32 Кб
– SRAM: 2 Кб
– EEPROM: 1 Кб
ARDUINO MEGA
Проц: ATmega2560
Процессор ATmega2560
Количество пинов 68:
– 54 цифровых ввода-вывода (D0-A5)
– 14 ШИМ пинов (D2 – D13, D44 – D46)
– 16 пинов с АЦП (A0-A5)
– 6 прерываний (D2, D3, D18, D19, D20, D21)
Память:
– Flash: 256 Кб
– SRAM: 8 Кб
– EEPROM: 4 Кб
ARDUINO MEGA PRO
Проц: ATmega2560
Процессор ATmega2560
Количество пинов 68:
– 54 цифровых ввода-вывода (D0-A5)
– 14 ШИМ пинов (D2 – D13, D44 – D46)
– 16 пинов с АЦП (A0-A5)
– 6 прерываний (D2, D3, D18, D19, D20, D21)
Память:
– Flash: 256 Кб
– SRAM: 8 Кб
– EEPROM: 4 Кб
ARDUINO LEONARDO
Проц: ATmega32U4
Ардуино ЛЕОНАРДО – плата на 32U4 в компоновке UNO. Отличия: на один ШИМ пин больше (D13), на 0.5 кБ SRAM памяти больше, самое главное – умеет эмулировать USB и прикидываться HID устройством (клавиатура, мышь, геймпад)
Процессор ATmega32U4 (16 МГц)
Количество пинов: 20
– 20 цифровых ввода-вывода (D0-A5)
– 7 ШИМ пинов (D3, D5, D6, D9, D10, D11, D13)
– 5 пинов с АЦП (A0-A5)
– 5 прерываний (D0, D1, D2, D3, D7)
Память:
– Flash: 32 Кб
– SRAM: 2.5 Кб
– EEPROM: 1 Кб
ARDUINO MICRO
Проц: ATmega32U4
Ардуино МИКРО – уменьшенная ЛЕОНАРДО. Отличия: на один ШИМ пин больше (D13), на 0.5 кБ SRAM памяти больше, самое главное – умеет эмулировать USB и прикидываться HID устройством (клавиатура, мышь, геймпад). К покупке не рекомендуется, берите Pro Micro
Процессор ATmega32U4 (16 МГц)
Количество пинов: 20
– 20 цифровых ввода-вывода (D0-A5)
– 7 ШИМ пинов (D3, D5, D6, D9, D10, D11, D13)
– 5 пинов с АЦП (A0-A5)
– 5 прерываний (D0, D1, D2, D3, D7)
Память:
– Flash: 32 Кб
– SRAM: 2.5 Кб
– EEPROM: 1 Кб
ARDUINO PRO MICRO
Проц: ATmega32U4
Ардуино ПРО МИКРО – уменьшенная МИКРО. Умеет эмулировать USB и прикидываться HID устройством (клавиатура, мышь, геймпад).
Процессор ATmega32U4 (16 МГц)
Количество пинов: 20
– 20 цифровых ввода-вывода (D0-A5)
– 7 ШИМ пинов (D3, D5, D6, D9, D10, D11, D13)
– 5 пинов с АЦП (A0-A5)
– 5 прерываний (D0, D1, D2, D3, D7)
Память:
– Flash: 32 Кб
– SRAM: 2.5 Кб
– EEPROM: 1 Кб
bs Micro
Проц: ATmega32U4
bs MICRO – прикольная китайская плата в виде USB “свистка” на камне 32U4. Умеет эмулировать USB и прикидываться HID устройством (клавиатура, мышь, геймпад).
Процессор ATmega32U4 (16 МГц)
Количество пинов: 14
– 11 цифровых ввода-вывода
– 5 ШИМ пинов (D3, 6, 9, 10, 11)
– 6 пинов с АЦП (A0, 1, 2, 8, 10, 11)
– 4 прерывания (D0, D1, D2, D3)
Память:
– Flash: 32 Кб
– SRAM: 2.5 Кб
– EEPROM: 1 Кб
ARDUINO LILYPAD
Проц: ATmega328p
Ардуино ЛИЛИПАД – интересная круглая плата на базе 328 камня без программатора на борту, его придётся докупить отдельно (смотри в следующем разделе).
Процессор ATmega328 (16 МГц 5V / 8 МГц 3.3V)
Количество пинов: 20
– 20 цифровых ввода-вывода (D0-A5)
– 6 ШИМ пинов (D3, D5, D6, D9, D10, D11)
– 5 пинов с АЦП (A0-A5)
– 2 прерывания (D2, D3)
Память:
– Flash: 32 Кб
– SRAM: 2 Кб
– EEPROM: 1 Кб
ATTINY85 LilyPad
Проц: ATtiny85
DIGISPARK – прикольная китайская плата в виде USB “свистка” на камне ATtiny85. Умеет эмулировать USB и прикидываться HID устройством (клавиатура, мышь, геймпад).
Процессор ATtiny85 (16 МГц)
Количество пинов: 6
– 6 цифровых ввода-вывода
– 3 ШИМ пина
– 4 пинов с АЦП
Память:
– Flash: 8 Кб
– SRAM: 512 Б
– EEPROM: 512 Б
DIGISPARK
Проц: ATtiny85
DIGISPARK – прикольная китайская плата в виде USB “свистка” на камне ATtiny85. Умеет эмулировать USB и прикидываться HID устройством (клавиатура, мышь, геймпад).
Процессор ATtiny85 (16 МГц)
Количество пинов: 6
– 6 цифровых ввода-вывода
– 3 ШИМ пина
– 4 пинов с АЦП
Память:
– Flash: 8 Кб
– SRAM: 512 Б
– EEPROM: 512 Б
ATTINY85 module
Проц: ATtiny85
DIGISPARK – прикольная китайская плата в виде USB “свистка” на камне ATtiny85. Умеет эмулировать USB и прикидываться HID устройством (клавиатура, мышь, геймпад).
Процессор ATtiny85 (16 МГц)
Количество пинов: 6
– 6 цифровых ввода-вывода
– 3 ШИМ пина
– 4 пинов с АЦП
Память:
– Flash: 8 Кб
– SRAM: 512 Б
– EEPROM: 512 Б
ATTINY167 module
Проц: ATtiny167
Ещё один “дигиспарк” с бОльшим количеством ног!
Процессор ATtiny167 (16 МГц)
Количество пинов: 13
– 13 цифровых ввода-вывода
– 6 ШИМ пинов
– 9 пинов с АЦП
Память:
– Flash: 16 Кб
– SRAM: 512 Б
– EEPROM: 512 Б
STM32 BLUE PILL
Проц: STM32F103C8T6
BluePill – отладочная плата на STM32F103C8T6 (ARM Cortex M3). Стоимостью как Ардуина, плата на этом камне обладает в разы большими возможностями. Но из-за пока-что слабого комьюнити работать с этой платой новичку сложновато.
Процессор STM32F103C8T6 (72 МГц, 32 bit)
Количество пинов: 32
– 32 цифровых ввода-вывода
– ШИМ пинов много, 16 бит
– 10 пинов с АЦП, 12 бит
Память:
– Flash: 64 Кб
– SRAM: 20 кБ
– EEPROM: эмулируется вручную из Flash
NodeMCU Wi-Fi
Проц: ESP8266
NodeMCU – отладочная плата на чипе esp8266 (модель ESP-12E). Чип сделан специально для работы в Интернете – на борту Wi-Fi и очень много памяти. Основа всех современных IoT проектов.
Процессор ESP8266 (80 МГц, 32 бит)
Количество пинов: 11
– 10 цифровых ввода-вывода
– 10 ШИМ пинов
– 1 пин с АЦП
Память:
– Flash: 4 МБ!
– SRAM: 50 кБ
– EEPROM: 512 Б
WEMOS D1 mini
Проц: ESP8266
Wemos D1 mini – отладочная плата на чипе esp8266 (модель ESP-12E). Чип сделан специально для работы в Интернете – на борту Wi-Fi и очень много памяти. Основа всех современных IoT проектов.
Процессор ESP8266 (80 МГц, 32 бит)
Количество пинов: 11
– 10 цифровых ввода-вывода
– 10 ШИМ пинов
– 1 пин с АЦП
Память:
– Flash: 4 МБ!
– SRAM: 50 кБ
– EEPROM: 512 Б
USB-TTL
Для загрузки прошивки через загрузчик (через RX-TX)
USBasp
Для загрузки прошивки через ISP – для прошивки любых чипов и низкоуровневой работы (прошивка фьюзов, загрузчика…)
Attiny13
Голая Attiny13 для мини проектов, шьётся также через Arduino IDE
Attiny85
Голая Attiny85 для мини проектов
Модуль для прошивки
Удобный модуль для загрузки прошивки с панелькой под ATtiny13A/ ATtiny25/ ATtiny45/ ATtiny85. Разведён USB и ISP
ESP
КИТ #1
КИТ #2
КИТ #3
КИТ #4
КИТ #5
37 ДАТЧИКОВ
МАКЕТНЫЕ ПЛАТЫ РАЗНЫЕ
На этой штуке можно спаять готовое устройство. P.S. Зелёные дороже, но лучше
СЕМЕЙНЫЙ ШИЛД ДЛЯ NANO (+ UNO)
Превращает Arduino NANO в монстра с удобнейшим подключением датчиков! Около каждого порта есть земля и +5
МАКЕТКА ШИЛД ДЛЯ UNO
Превращает Arduino UNO в монстра с удобнейшим подключением датчиков! Около каждого порта есть земля и +5
СЕМЕЙНЫЙ ШИЛД ДЛЯ MEGA
Превращает Arduino MEGA в монстра с удобнейшим подключением датчиков! Около каждого порта есть земля и +5
МАКЕТНАЯ ПЛАТА (BREADBOARD)
Макетная плата для быстрого и удобного прототипирования. Забудьте про километры торчащих вперемешку проводов! + дополнительное питание
ДЖАМПЕРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Незаменимый компонент, с его помощью соединяются все компоненты на стадии макетного проектирования
АДАПТЕР НА КРОНУ
Адаптер для питания платы от батарейки на 9 вольт, сделает вашу плату независимой от любых проводов
ОТСЕК АА
Адаптер для питания от батареек и аккумуляторов
ОТСЕК 18650
Адаптер для питания от батареек и аккумуляторов
МОДУЛЬ ПИТАНИЯ ОТ ЛИТИЯ
Полноценный модуль питания от банки лития: повышает выход до 5V, защищает банку от переразряда, заряжает банку и имеет на борту индикатор заряда. Максимальный выход: 2.1 А
МОДУЛЬ ПИТАНИЯ ОТ ЛИТИЯ
Готовый модуль питания от литиевого аккумулятора: на плате стоит чип защиты+зарядки от юсб и повышайка до 5 Вольт с пиковым током 0,5А. В стиле “powerbank”
МОДУЛЬ ПИТАНИЯ ОТ ЛИТИЯ
Готовый модуль питания от литиевого аккумулятора: на плате стоит чип защиты+зарядки от юсб, на второй половине – настраиваемая повышайка 4-27В с пиковым током 2А.
МОДУЛЬ ПИТАНИЯ ОТ ЛИТИЯ
Готовый модуль питания от литиевого аккумулятора: на плате стоит чип защиты+зарядки от юсб + фиксированная повышайка (см. варианты у продавца)
ПОВЫШ. ДО 5В МИКРО
Микро-повышайка с 0.8 и выше до 5 Вольт. Максимальный рабочий ток 0.5А, зависит от входного напряжения (см. на странице товара)
ПОВЫШАЮЩИЙ ДО 5В
Данный модуль поднимает напряжение с 1-5 до 5 Вольт, можно использовать для питания всей схемы от литиевой банки.
ПОНИЖАЮЩИЙ
Этим модулем можно понизить напряжение от 5-30 вольт до нужного нам 5 В. Кстати модуль размером с ноготь!
АККУМУЛЯТОРЫ
На этой странице моего сайта есть аккумуляторы разных форматов, защитные и зарядные модули для них, а также готовые зарядные устройства и приборы для тестов
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
На этой странице моего сайта есть практически все китайские преобразователи напряжения самых разных мощностей и размеров
БП МИНИ DIY
Адаптер для питания платы от сети 220V, выход 3.3-12V
МИНИ БП
Мини корпусной модуль питания на 3.3, 5 и 12 Вольт, все модели на 3 Ватта
БП 5V
Адаптер для питания платы от сети 220 В, сделает её независимой от компьютера с USB. Вход: 100-220V, выход: 5V
БП 12В 2А
Мощный БП, потянет ещё кучу нагрузки помимо Ардуино (LED ленты, двигатели, нагреватели…)
ВСЁ ДЛЯ ПАЙКИ
На этой странице моего сайта вы найдёте паяльники, наборы для пайки, хороший припой, провода (силовые и монтажные), термоусадку, различные штекеры и текстолит для изготовления печатных плат!
МУЛЬТИМЕТРЫ
Для полноценной работы с преобразователями нужно измерять напряжение. На этой странице моего сайта вы найдёте мультиметры, а также отдельно вольт и амперметры.
Ethernet шилд
Нужен для того, чтобы управлять Arduino через Интернет (умный дом, умный огород, роботы, и всё прочее) через приложения под Windows или через web-приложения (то есть возможно управление со смартфона через интернет)
Wi-Fi шилд
Нужен для того же, что и Ethernet шилд, но связывается с Интернетом по Wi-Fi. Подойдёт для того же умного дома, но в особенности для роботов, дальность действия которых не будет ограничена проводами и мощностью источника сигнала
GSM шилд
Позволяет обмениваться данными через мобильную GSM и GPRS сеть, то есть позволит управлять ЧЕМ УГОДНО и ГДЕ УГОДНО, слать СМСки со статистикой или показаниями датчиков. Вставляем SIM-карту, подключаем пару проводов и готово!
LCD шилд
Превращает вашу УНО в девайс с кнопочками и двухстрочным дисплеем, всё остальное зависит от вашего воображения.
Мотор шилд
Как понятно из названия, служит для управления двигателями. Да, для этого нужен отдельный шилд, так как ардуино сама по себе не сможет выдать необходимую для двигателя мощность.
Серво шилд
К этой штуке можно подключить одновременно 16 сервомашинок для создания жуткого робота – паука и прочих штуковин.
ДАТЧИК ЗВУКА ЦИФРОВОЙ
Датчик звука позволит делать гаджеты и устройства с активацией голосом или громким хлопком
ДАТЧИК ЗВУКА АНАЛОГОВЫЙ
Более точная расширенная отработка звуков с аналогового выхода
ЛУЧШИЙ МОДУЛЬ МИКРОФОНА!
Микрофон + чип MAX9814. Самый лучший микрофон-модуль на ардуино-рынке, т.к. есть предусилитель с автоматическим подавлением шумов. Просто подключите его к наушникам и послушайте!
ТЕРМИСТОР
Термистор с цифровым выходом и настройкой чувствительности
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ
Датчик влажности и температуры, имеет диапазон измерений 0 – 50 градусов. DHT11 старая модель, DHT22 новая
ТЕМПЕРАТУРА + ВЛАЖНОСТЬ + ДАВЛЕНИЕ
Три в одном: температура, влажность и атмосферное давление. Идеальный, а самое главное дешёвый вариант для домашней метеостанции. Показывает весьма точно!
ДАТЧИК ТЕМП. DALLAS
Очень популярный цифровой датчик температуры (даллас), диапазон от -55 до +125 градусов. Сам датчик – ds18b20
ДАТЧИК ТЕМП. ЦИФРОВОЙ ВЫНОСНОЙ
Более продвинутая модель термометра, имеет провод длиной 1 метр и диапазон от -55 до +125 градусов. Датчик – ds18b20
ТЕРМОПАРА 0 – 1000°С (С ДРАЙВЕРОМ)
Термопара для высокотемпературных измерений
ФОТОРЕЗИСТОР БЕЗ ОБВЯЗКИ
Основа датчика света. Схема подключения на картинке выше
ДАТЧИК СВЕТА ЦИФРОВОЙ
Датчик света с цифровым выходом и настройкой чувствительности
ДАТЧИК СВЕТА АНАЛОГОВЫЙ
Датчик света с аналоговым выходом
ДАЛЬНОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
Ультразвуковой датчик расстояния, работает достаточно шустро и имеет погрешность в 1 см
ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР
ИК дальномер на базе чипа VL53L0X, точность около 1 мм в пределах 2 метров
ИК ДАТЧИК ПРЕПЯТСТВИЙ
Датчик препятствий. Неотъемлемая часть любого робота. Также можно использовать как бесконтактный датчик открытия двери.
ДАТЧИК ХОЛЛА (МАГНИТНОГО ПОЛЯ)
Датчик магнитного поля, на его основе можно сделать тахометр/спидометр/тайник
ДАТЧИК АТМ. ДАВЛЕНИЯ
Можно использовать для измерения давления и для определения высоты над уровнем моря с точностью до 10 см!!!. BMP180 старая модель, BMP280 новая
АКСЕЛЕРОМЕТР И ГИРОСКОП
Датчик наклона и ускорения по трём осям
ТРЁХОСЕВОЙ КОМПАС
Датчик магнитного поля Земли на чипе HMC5883L, используется для ориентации в пространстве в качестве компаса
ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ
На его основе можно создать систему автоматического полива растений и следить за всем этим через Интернет
ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ
Показывает уровень воды при заполнении, а также может стать сигнализатором начала дождя
ДАТЧИК ДОЖДЯ
Площадка с системой дорожек, которые замыкаются при попадании воды – получаем датчик дождя
ДАТЧИК ВИБРАЦИИ
Отличное решение для сигнализации, или для робота (датчик удара об стену)
ГАЗОАНАЛИЗАТОР
Датчик дыма позволит расширить возможности вашего Умного дома, и, например, вызвать пожарных или прислать вам СМС о пожаре
ДАТЧИК CO2
Датчик MH-Z19b очень точно измеряет уровень углекислого газа, я использовал его в проекте метеостанции. Сигнализатор уровня СО2 поможет соблюдать в помещении микроклимат, улучшающий работоспособность
ДАТЧИК ТОКА
Датчик переменного тока, может быть использован для отслеживания потребления электроприборов
ДАТЧИК ТОКА ACS712
Компактный точный амперметр с клеммами для подключения в цепь, чип ACS712
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ
Измерение давления жидкостей/газов до 25 атмосфер
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
Инфракрасный датчик движения, незаменим в самодельных охранных системах или хитрых механических ловушках
ДАТЧИК СКОРОСТИ ПОТОКА
Можно измерять как скорость потока воды, так и расход: мгновенный и полный
ДАТЧИК ЖЕСТОВ
Распознаватель жестов на базе PAJ7620U2, распознаёт 9 жестов рукой, см. описание
ДАТЧИК ВЕСА + АЦП
Модуль весов (тензорезистор) + внешний 24-битный (!!!) АЦП. Можно очень точно измерять массу
RFID МОДУЛЬ
На нём можно сделать бесконтактный электронный замок (RFID-это как турникеты в метро: приложил-прошёл)
МОДУЛЬ ДЛЯ SD КАРТ
Позволяет записывать данные на SD карту, например составлять таблицу результатов измерений датчиков, а потом на компьютере построить график
ДЛЯ MICRO SD КАРТ
Позволяет записывать данные на MicroSD карту, например составлять таблицу результатов измерений датчиков, а потом на компьютере построить график
МОДУЛЬ ЧАСОВ
Модуль часов реального времени на чипе DS3231. Независимо от Ардуино отсчитывает время, и используется в основном в системах полива или самодельных часах
МОДУЛЬ ЧАСОВ МИКРО
Микро модуль часов реального времени на чипе DS3231. Работает от внутреннего кварца, в качестве источника резервного питания – ионистор
КОМПАКТНЫЙ ETHERNET
Отличная замена Ethernet шилду: дешёвый и компактный модуль для соединения вашей Arduino с сетью Интернет
GPS МОДУЛИ
Самая дешёвая GPS антенна! Холодный старт 1-5 минут, горячий – несколько секунд.
ЛАЗЕР
650 нм лазерный модуль со встроенной оптикой для фокусировки в точку. Заменяет лазерную указку, питается прямо от Arduino
КАМЕРА
Камера на чипе OV7670, которую можно подключить к Arduino для прямой отправки или записи изображений на карту памяти.
ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР
Измеряет расстояние до 80 метров с точностью в пару мм
СКАНЕР ОТПЕЧАТКОВ
Может быть использован для замков/дверей/сейфов
СКАНЕР iBUTTON
Позволяет считывать/перезаписывать “домофонные” ключи. Может быть использован для замков/дверей/сейфов
ДАТЧИК ПУЛЬСА
ИК модуль для измерения частоты пульса, работает от пальца, и, я так думаю, от мочки уха
РАСШИРИТЕЛЬ ПОРТОВ
Расширитель портов на PCF8575 – подключается по i2c и добавляет ещё 16 цифровых пинов!
ЦИФРОВОЙ ПОТЕНЦИОМЕТР
Цифровой потенциометр на базе чипа X9C103S, сопротивление 10 кОм, шаг изменения 100 Ом, то есть 100 градаций сопротивления
ВНЕШНИЙ АЦП 16 БИТ
Малошумящий АЦП на чипе ADS1115 имеет 4 канала для измерения напряжения с дискретизацией 16 бит, что позволяет очень точно измерять доли милливольт, например с шунта
ВНЕШНИЙ ЦАП 12 БИТ
Внешний ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) на чипе MCP4725 позволяет получить напряжение (именно напряжение, а не ШИМ) с глубиной 12 бит (от 0 до опорного)
ВНЕШНИЙ EEPROM 32 КБ
Внешняя EEPROM AT24C256 память на 32 килобайта, подключается по I2C. Можно использовать для хранения данных вместо карты памяти, гораздо удобнее!
МЕМБРАННАЯ КЛАВА
Мембранная клавиатура с 16 кнопками: 10 цифр, 4 буквы и решётка со звёздочкой. Можно использовать для создания кодовых замков
СТИЛЬНАЯ КЛАВИАТУРА
Забавная клавиатура с механическими кнопками
КЛАВИАТУРА 4 КНОПКИ
Очень тонкая четырёхкнопочная клавиатура
СЕНСОРНАЯ КЛАВИАТУРА
16 кнопочная сенсорная (ёмкостная) матрица для создания кодовых замков или чего угодно в стиле HiTech
СЕНСОРНАЯ КНОПКА
Интересная сенсорная площадка – кнопка, срабатывает от касания пальцем
МАТРИЦА 16 КНОПОК
Матрица из тактовых кнопок
КНОПКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
На этой странице моего сайта вы найдёте различные кнопки, выключатели, и некоторые полезные для работы с Arduino радиодетали
КНОПКИ ТАКТОВЫЕ 6х6х12 мм
Высота кнопки – 12мм, для этих кнопок есть клёвые колпачки!
КНОПКИ ТАКТОВЫЕ БОЛЬШИЕ
Большие кнопки с яркими колпачками
ТАКТОВЫЕ КОРПУСНЫЕ КНОПКИ
Корпусные кнопки с мягким нажатием без щелчка, монтаж в отверстие 7мм
МИНИ КНОПКИ 6 ПИН
6-выводные кнопки с фиксацией
ДВИЖКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Микро переключатели, установка в корпус
КНОПОЧНЫЙ ДЖОЙСТИК
Джойстик как на старых телефонах. 4 направления + нажатие в центре
КНОПОЧНЫЙ ДЖОЙСТИК
Джойстик как на старых телефонах. 4 направления + нажатие в центре
ТРЕКБОЛ
Джойстик – шарик, для точного ввода или перемещения курсора
ДЖОЙСТИК
Двухосевой (X Y) джойстик. P.S. Говно полное, рабочий угол около 10 градусов
ХОРОШИЙ ДЖОЙСТИК
Джойстик от геймпада. P.S. Гораздо лучше предыдущего, рабочий угол около 35 градусов
ДЖОЙСТИК ДЛЯ RC
Джойстик от аппаратуры. P.S. Идеальный вариант для самодельной аппаратуры
ЭНКОДЕР
Вращающийся энкодер для определения угла поворота. Может использоваться для ввода значений (смотри ПОДКЛЮЧЕНИЕ)
ЭНКОДЕР
Новая версия энкодера: компактная плата, рукоятка в комплекте. Сам энкодер имеет очень чёткие щелчки поворота без люфта! Определённо лучший модуль. Энкодер типа TYPE2 согласно моей библиотеке
ЭНКОДЕР ОПТИЧЕСКИЙ
Оптический энкодер для определения угла поворота мотора (колесо с прорезями сажается на вал)
ПОТЕНЦИОМЕТРЫ
Нужны для ввода значений в ардуинку путём вращения крутилки (подключаем к аналоговому входу и получаем значения 0-1023)
ПОТ – СЛАЙДЕР
Линейный потенциометр для “стильного” контроля мощности, скорости или громкости
LED ДИСПЛЕЙ
Дешёвый LCD дисплей для вывода любой информации, с точками – разделителями. Микросхема 74HC595
LED ДИСПЛЕЙ
Ещё один дешёвый 7-сегментник, на этот раз для часов. Имеет двоеточие в середине. Микросхема TM1637
LCD ДИСПЛЕЙ
LCD дисплей на чипе HT1621: 6 семисегментных индикатора, 3 десятичных точки, значки заряда батареи
LCD 1602 I2C
Двухстрочечный LCD дисплей для вывода любой информации. В комплекте идёт переходник на I2C – подключение 4 проводами! 2 строки по 16 символов
LCD 2004 I2C
LCD дисплей 4 строки по 20 символов для вывода любой информации, в комплекте переходник на I2C
0801 0802 ДИСПЛЕИ
Меньшие братья 1602 дисплея с точно такой же распиновкой. Но придётся повозиться
OLED LCD ДИСПЛЕЙ
Самый крутой дисплей: ничтожное энергопотребление, высокая яркость и очень высокий контраст. Цвет кнопки = цвет символов дисплея!
LCD от Nokia 5110
Отличный LCD дисплей с высоким разрешением и ничтожным энергопотреблением – лучший выбор для автономных проектов
LCD Nokia 5110 НОВЫЙ
Монохромный дисплей на чипе HX1230 с разрешением 96×68
1.44″ TFT ДИСПЛЕЙ
Цветной TFT дисплей с разрешением 128×128 пикселей. Чип возможно ST7735S, пробуйте!
1.8″ TFT ДИСПЛЕЙ
Очень крутой дисплей с разрешением 128×160 пикселей на микросхеме ST7735. Простор для применения – безграничен!
1.54″ E-INK ДИСПЛЕЙ
Миниатюрный дисплей с настоящей электронной бумагой для самых энергоэффективных проектов. Ведь энергия тратится только на перелистывание
TFT ДИСПЛЕИ NEXTION
Самые крутые дисплеи для Arduino проектов: интерфейс любой сложности делается на компьютере, а ардуино всего лишь снабжает его данными, и наоборот: дисплей то сенсорный. Посмотрите гайд, это очень крутая штука!
ГРОМКАЯ ПИЩАЛКА
Маленький баззер для звуковой индикации различных событий. Подключен через транзистор, штука очень громкая!
СВЕТОДИОДЫ
На этой странице моего сайта вы найдёте светодиоды всех цветов и размеров. Не забывайте, что обычные светодиоды подключаются к Arduino через резистор на 220 Ом!
АДРЕСНАЯ ЛЕНТА
Адресная светодиодная лента на светодиодах WS2812, можно управлять любым светодиодом в ленте
МОДУЛИ WS2812
Модули на светодиодах WS2812: кольца, матрицы, полоски
МАТРИЦЫ WS2812
Матрицы на светодиодах WS2812, можно управлять любым светодиодом в ленте, выводить пиксельную графику
СИЛОВОЙ КЛЮЧ (MOSFET)
Включает в себя полевой транзистор IRF520 с обвязкой и удобными клеммами для подключения нагрузки 0 – 24 Вольта ПОСТОЯННОГО ТОКА
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЕЛЕ
Реле служит для управления большой нагрузкой ЛЮБОГО ТОКА (AC и DC) от слабенького сигнала, подаваемого с Ардуино
ТВЕРДОТЕЛ. РЕЛЕ МОДУЛЬ
Маленькое твердотельное реле, позволяет коммутировать цепь 220 В с током до 2 А
СИЛОВОЙ КЛЮЧ (СИМИСТОР)
Включает в себя симистор с обвязкой и удобными клеммами для подключения нагрузки 220 Вольт ПЕРЕМЕННОГО ТОКА с током не более 5-10 А
ДИММЕР AC (СИМИСТОР)
Симистор с опторазвязкой и выводом детектора нуля для плавного управления нагрузкой 220 Вольт ПЕРЕМЕННОГО ТОКА с током не более 10 А (2 кВт)
ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ МОЩНОЕ
Мощное твердотельное реле, позволяет коммутировать цепь 220 В с током до 40 А. Бесшумная и очень надёжная штука
ГОТОВЫЙ ДРАЙВЕР
Драйвер на 6-24В 3А, на борту имеется крутилка скорости и кнопка реверса
ДРАЙВЕР ДВИГАТЕЛЕЙ
Драйвер для управления двумя обычными коллекторными двигателями или одним шаговиком. Сделан по старой технологии, греется как печка на 1.5 А, не рекомендуется к покупке
СЛАБЕНЬКИЙ ДРАЙВЕР
Драйвер для 2х моторов по МОС технологии, чип MX1508 . Питание 2-10 В, максимальный ток 2.5 А. Есть защита от перегрева
СЛАБЕНЬКИЙ ДРАЙВЕР
Драйвер для 2х моторов по МОС технологии, чип L9110S. Рабочее напряжение 2.5-12 В, максимальный ток 800 мА
СРЕДНИЙ ДРАЙВЕР
Драйвер для 2х моторов по МОС технологии, чип TB6612FNG. Рабочее напряжение 2.5-15 В, рабочий ток 1.2А, максимальный 3.2А. Несколько интересных режимов работы.
СРЕДНИЙ ДРАЙВЕР
Драйвер для 2х моторов. Самый мощный драйвер мини-формата: напряжение 3-14 В, рабочий ток 5А на канал, пиковый 9А! На борту есть стабилизатор на 3.3 В. Микросхема TA6586
MONSTER ДРАЙВЕР
Monster driver на чипе VNH2SP30, макс. напряжение 16V, рабочий ток 14А, макс. ток 30А, макс. частота ШИМ 20 кГц. Встроенная защита от перегрузки и перегрева.
МОЩНЫЙ ДРАЙВЕР
Мощный (36В 10А) драйвер для двух коллекторных двигателей по схеме Н-мост
МОЩНЫЙ ДРАЙВЕР
Мощный (12В 30А) драйвер для двух коллекторных двигателей по схеме Н-мост
ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ДРАЙВЕРОМ
Дешёвый шаговый двигатель с драйвером, можно применять как в мини станках с ЧПУ, так и просто в качестве “умного” двигателя
НАБОР РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ
Набор шкивов и ремней для создания ременной передачи, например какого-то CNC устройства
СЕРВОМАШИНКА МАЛЕНЬКАЯ
Маленькая, но мощная сервомашинка. Ей можно открывать дверки, двигать предметы, управлять рулями самолёта…
МОЩНАЯ СЕРВОМАШИНКА
Здоровенная как пельмень и мощная сервомашинка, для больших роботов и игрушек
ПОСТОЯННОГО ВРАЩЕНИЯ
Серво as3103 постоянного вращения, можно считать просто мотор+редуктор. Управляется стандартной библиотекой servo, чем больше “угол”, тем выше скорость. 90 – стоп, 0 – полный вперёд, 180 – полный назад
ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД
Миниатюрная (20мм длиной) линейная серва с винтовой передачей. Управляется стандартной библиотекой servo
ПОИСКАТЬ МОТОР
И пусть тебе повезёт!
МИКРО МОТОРЕДУКТОР
Микро моторчик с редуктором, длина 24 мм! Он совсем крохотный!
МОТОРЕДУКТОР
Классический привод для робота: мотор с редуктором 1:48, ток 50-500 мА
МОТОРЕДУКТОР
Мотор с редуктором. Напряжение 12 В, обороты 15-200 об/мин на выбор!
МОТОРЕДУКТОР
Мотор с угловым редуктором. Напряжение 6-24 В, обороты 2-150 об/мин на выбор!
ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД
Мощный линейный привод – самый надёжный способ что-то приоткрыть (окно теплицы), приподнять или подвинуть. На выбор есть большое количество длин рабочего хода, скорости и усилий открытия
МОЩНЫЙ МОТОР
Самый мощный DC мотор модели 775, ставится в шуруповёрты. Таблица по мощностям (80-150-280W) и оборотам есть на странице товара, выходной вал 5мм
ЭЛЕКТРОМАГНИТ
Компактный электромагнит с напряжением 12-24В и силой удержания 2.5кг, питать естественно через реле от внешнего источника
СОЛЕНОИДНЫЙ ЗАМОК
Позволяет сделать управляемый замок на дверь, питать естественно через реле от внешнего источника
СОЛЕНОИД ТОЛКАТЕЛЬ
Может тянуть/нажимать, открывать замки
МИКРО КЛАПАН
Миниатюрный воздушный клапан
СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН
МИНИ ПОМПЫ
ПЕРИСТАЛЬТИКА
ПИЩЕВЫЕ ПОМПЫ
ИК ПУЛЬТ
Пульт дистанционного управления вашей платой. Уже на нём можно сделать вполне себе крутого управляемого робота
PS2 ПУЛЬТ
Оригинальный беспроводной пульт от PS2 с ресивером, можно подключить к Ардуино и управлять своими роботами!
РАДИО ПУЛЬТ
Пульт управления с приёмником на 4 канала, выходы логические! Частота 315 МГц, рекомендую припаять антенну длиной 23,8см
РАДИОМОДУЛЬ 2.4 GHz
Новая недорогая китайская железка на JDY-40, общение между модулями по протоколу UART на расстоянии до 120м. Также возможно использование без микроконтроллера (имеет 8 входов-выходов), всё настраивается АТ командами
РАДИОМОДУЛЬ 2.4 GHz
Модуль на nRF24L01 для передачи и приёма данных на частоте 2.4 Ггц, может быть использован для создания радиоуправляемых штуковин
РАДИОМОДУЛЬ 433 МГц
Радио приёмник-передатчик на расстояние до 2 км, общается по UART (!), мощность 100 мВт. Самая свежая разработка китайцев
РАДИОМОДУЛЬ LoRa
LoRa модули на чипе SX1278 являются одними из самых дальнобойных китайских приёмно-передающих железок. Работа на частоте 433 МГц и помехозащищённость позволяет слать данные на расстояние до 10 км
НАБОР 433 МГЦ
Готовая пара передатчик – приёмник для связи двух Ардуин по каналу 433 Мгц, можно использовать для создания радиоуправляемых штуковин
НАБОР 433 МГЦ
Готовая пара передатчик SYN115 – приёмник SYN480R для связи двух Ардуин по каналу 433 Мгц
СИСТЕМА ДЛЯ ИГРУШЕК
Приёмная и передающая платы с антеннами на 27 МГц для создания простеньких РУ игрушек. Платы самодостаточные, Ардуина им не нужна!
BLUETOOTH МОДУЛЬ
Позволяет связываться с телефоном или компьютером по интерфейсу Bluetooth. Можно снимать показания с датчиков или управлять роботами с приложений, которых в Маркете уже целая куча.
МОДУЛЬ GSM/GPRS
Может отправлять СМС-ки и делать запросы в интернет по GPRS. Ему нужно отдельное питание 3.7-4 вольта!!!