КУПИТЬ ARDUINO, МОДУЛИ И ДАТЧИКИ АРДУИНО

Как создать свой проект на Arduino, или инструкция о том, как пользоваться этой страницей

Акт 1. Выбираем железо

• Если ты новичок и хочешь просто потренироваться – возьми один из стартовых наборов, в них есть всё, что нужно для обучения.

• Если ты придумал проект, и хочешь его реализовать, то для начала тебе нужна одна из моделей Arduino, удовлетворяющая требованиям: размер платы, число портов, питание. Возьми классическую Arduino UNO, маленькую NANO, микроскопическую MINI или гигантскую MEGA.

• Теперь подумай, как ты хочешь собрать свой проект: на бреадборде, семейном шилде или на макетной плате? (Незнакомые слова? Посмотри ВОТ ЭТО ВИДЕО) Подумай, не будет ли удобно собрать “этажерку” из шилдов для Arduino UNO.

• Если ты решительный парень (или, пардон, девушка), и собрался паять Ардуинки и модули, то тебе точно пригодится паяльник и прочие атрибуты для пайки, а также обязательно нужен мультиметр, чтобы почувствовать себя настоящим электронщиком.

• Определись с питанием: работать можно от батареек и аккумуляторов, а можно от сети 220 В из розетки.

• Теперь посмотри список датчиков и модулей, и выбери те, которые нужны для твоего устройства. Они будут “глазами и ушами” и прочими частями тела, благодаря которым Ардуино будет связываться с внешним миром и получать из него информацию.

• Если хочешь управлять своим устройством при помощи кнопок и потенциометров, и вводить данные с клавиатуры, то выбери себе подходящую.

• Теперь нужно наладить обратную связь устройства с внешним миром, в виде индикации! Дисплеи, светодиоды, пищалки и прочее помогут тебе в этом.

• Хочешь, чтобы твоё устройство имело физический контакт с миром? Тебе нужны реле, моторчики, сервоприводы и прочие исполнительные механизмы.

• Ага! Решил управлять своим изделием дистанционно, со смартфона или через интернет? Тогда тебе нужны модули беспроводной связи (радио, ИК, Wi-FI, Bluetooth).

• Слууушай, а твоё устройство почти готово! Осталось добавить ему стильный корпус, и всё! Можно начинать считать дни до прибытия посылки на почту.

• Слишком сложно? И правильно, в ж*опу это всё, возьми себе готового робота на Arduino, собери по инструкции и развлекайся! (Шутка)

Акт 2. Подключаем и настраиваем Arduino

Об этом у меня для тебя есть отдельная инструкция, прочитать её можно ВОТ ЗДЕСЬ.

Акт 3. Модули, библиотеки, Google и танцы с бубном

А вот теперь настала самая интересная часть! Собрать кучу датчиков и модулей в единое целое, и написать для них прошивку!

• Как подключать модули (какие провода куда) ты можешь найти в гугле, сейчас можно найти информацию по абсолютно любому модулю и датчику.

• Как заставить модуль или датчик работать? Обычно на уважающем себя сайте, где ты прочитаешь про подключение, прямо на этой же странице, будет библиотека для данного датчика/модуля, а также пример использования. Нету? Зайди на другой сайт из поисковой выдачи, там точно будет!

• Как научиться программировать? Добро пожаловать на канал “Заметки ардуинщика“, где в скором времени будет полный цикл уроков по программированию на Arduino Wiring (да-да, так называется язык программирования Arduino). Ну а пока что у меня всё! Спасибо за внимание, и удачи в твоих начинаниях!