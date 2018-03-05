КУПИТЬ ARDUINO, МОДУЛИ И ДАТЧИКИ АРДУИНО

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Уроки Arduino и программирования

На сайте появился отдельный раздел, посвящённый программированию Arduino. В нём находятся подробные текстовые уроки, затрагивающие все тонкости и нюансы. Обязательно посетите его! Новые уроки выходят очень часто.
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٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ Привет, друг! Ты находишься на странице со ссылками на практически все существующие модули, датчики и сенсоры Arduino! ⚠ Все ссылки ведут на Aliexpress, на крупных проверенных продавцов (WAVGAT, Great Wall, e_goto, FEIYANG). Купить Arduino и модули у них можно абсолютно безопасно, и доставка от них обычно самая быстрая. Рекорд – я получил пачку Ардуинок за 12 дней с момента оплаты (Great Wall)!

Да, они китайские, но Arduino — очень простое устройство, это всего лишь «обвязка» для микроконтроллера ATmega. А датчики для Ардуино… Это вообще простейшие устройства, их даже подделывать не нужно. Китайцы давно опережают всех по уровню производства микроэлектроники, так что покупать у них Arduino — лучшее, что можно сделать. У нас в России вы купите абсолютно то же самое, но дороже в 5, а в некоторых магазинах даже в 10 раз! ͡๏̯͡๏ (проверьте, это действительно так). Редкое исключение – Амперка, у них собственное производство.

✔ Небольшой лайфхак: если купить модули Arduino у одного продавца (добавлять в корзину Aliexpress), то они придут одновременно одной большой посылкой по цене одной доставки! Это очень здорово и удобно. Ну, в добрый путь!
✑ С уважением, AlexGyver

Смотри! На следующей строчке есть инструкция о том, как создать свой проект на Arduino и как пользоваться этим сайтом! Прочти обязательно!
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Как создать свой проект на Arduino, или инструкция о том, как пользоваться этой страницей

Акт 1. Выбираем железо

• Если ты новичок и хочешь просто потренироваться – возьми один из стартовых наборов, в них есть всё, что нужно для обучения.

• Если ты придумал проект, и хочешь его реализовать, то для начала тебе нужна одна из моделей Arduino, удовлетворяющая требованиям: размер платы, число портов, питание. Возьми классическую Arduino UNO, маленькую NANO, микроскопическую MINI или гигантскую MEGA.

• Теперь подумай, как ты хочешь собрать свой проект: на бреадборде, семейном шилде или на макетной плате? (Незнакомые слова? Посмотри ВОТ ЭТО ВИДЕОПодумай, не будет ли удобно собрать “этажерку” из шилдов для Arduino UNO.

• Если ты решительный парень (или, пардон, девушка), и собрался паять Ардуинки и модули, то тебе точно пригодится паяльник и прочие атрибуты для пайки, а также обязательно нужен мультиметр, чтобы почувствовать себя настоящим электронщиком.

• Определись с питанием: работать можно от батареек и аккумуляторов, а можно от сети 220 В из розетки.

• Теперь посмотри список датчиков и модулей, и выбери те, которые нужны для твоего устройства. Они будут “глазами и ушами” и прочими частями тела, благодаря которым Ардуино будет связываться с внешним миром и получать из него информацию.

• Если хочешь управлять своим устройством при помощи кнопок и потенциометров, и вводить данные с клавиатуры, то выбери себе подходящую.

• Теперь нужно наладить обратную связь устройства с внешним миром, в виде индикации! Дисплеи, светодиоды, пищалки и прочее помогут тебе в этом.

• Хочешь, чтобы твоё устройство имело физический контакт с миром? Тебе нужны реле, моторчики, сервоприводы и прочие исполнительные механизмы.

• Ага! Решил управлять своим изделием дистанционно, со смартфона или через интернет? Тогда тебе нужны модули беспроводной связи (радио, ИК, Wi-FI, Bluetooth).

• Слууушай, а твоё устройство почти готово! Осталось добавить ему стильный корпус, и всё! Можно начинать считать дни до прибытия посылки на почту.

• Слишком сложно? И правильно, в ж*опу это всё, возьми себе готового робота на Arduino, собери по инструкции и развлекайся! (Шутка)

Акт 2. Подключаем и настраиваем Arduino

Об этом у меня для тебя есть отдельная инструкция, прочитать её можно ВОТ ЗДЕСЬ.

Акт 3. Модули, библиотеки, Google и танцы с бубном

А вот теперь настала самая интересная часть! Собрать кучу датчиков и модулей в единое целое, и написать для них прошивку!

• Как подключать модули (какие провода куда) ты можешь найти в гугле, сейчас можно найти информацию по абсолютно любому модулю и датчику.

• Как заставить модуль или датчик работать? Обычно на уважающем себя сайте, где ты прочитаешь про подключение, прямо на этой же странице, будет библиотека для данного датчика/модуля, а также пример использования. Нету? Зайди на другой сайт из поисковой выдачи, там точно будет!

• Как научиться программировать? Добро пожаловать на канал “Заметки ардуинщика, где в скором времени будет полный цикл уроков по программированию на Arduino Wiring (да-да, так называется язык программирования Arduino). Ну а пока что у меня всё! Спасибо за внимание, и удачи в твоих начинаниях!

ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИГОДИТСЯ

паяльники, припой, провода, платы
мультиметры, токовые клещи
радиодетали, светодиоды, кнопки
блоки питания, преобразователи
разные инструменты
шуруповёрты, свёрла

КУПИТЬ ARDUINO СОВМЕСТИМЫЕ ПЛАТЫ

ARDUINO UNO

Проц: ATmega328p

купить Arduino uno / Ардуино уно
подробное описание
распиновка

Ардуино УНО – “классическая Ардуина”, самая первая плата из серии. Не рекомендуется к использованию и покупке, т.к. Arduino NANO (на том же процессоре) меньше по размеру, удобнее, дешевле и имеет два дополнительных пина с АЦП (А6 и А7)
Процессор ATmega328p, частота 16 МГц

Количество пинов: 20
– 20 цифровых ввода-вывода (D0-A5)
– 6 ШИМ пинов (D3, D5, D6, D9, D10, D11)
– 5 пинов с АЦП (A0-A5)
– 2 прерывания (D2, D3)

Память:
– Flash: 32 Кб
– SRAM: 2 Кб
– EEPROM: 1 Кб

WAVGAT
GREAT WALL
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ARDUINO NANO

Проц: ATmega328p

купить Arduino nano / Ардуино нано
подробное описание
распиновка

Ардуино НАНО –уменьшенная версия платы УНО, полностью с ней совместимая по названию пинов. Максимально рекомендуется к покупке и использованию.
Процессор ATmega328 (16 МГц 5V / 8 МГц 3.3V)

Количество пинов: 22
– 20 цифровых ввода-вывода (D0-A5)
– 6 ШИМ пинов (D3, D5, D6, D9, D10, D11)
– 7 пинов с АЦП (A0-A7)
– 2 прерывания (D2, D3)

Память:
– Flash: 32 Кб
– SRAM: 2 Кб
– EEPROM: 1 Кб

WAVGAT
GREAT WALL
искать

ARDUINO PRO MINI

Проц: ATmega328p

купить Arduino PRO MINI / Ардуино PRO MINI
подробное описание
распиновка

Ардуино ПРО МИНИ – ещё более уменьшенная UNO/NANO (полностью совместима по названию пинов) без программатора на борту, его придётся докупить отдельно (смотри в следующем разделе). Плюсы: компактность, меньшее потребление за счёт отсутствия программатора. Покупай 3.3V версию только в том случае, если знаешь, что делаешь!
Процессор ATmega328 (16 МГц 5V / 8 МГц 3.3V)

Количество пинов: 22
– 20 цифровых ввода-вывода (D0-A5)
– 6 ШИМ пинов (D3, D5, D6, D9, D10, D11)
– 7 пинов с АЦП (A0-A7)
– 2 прерывания (D2, D3)

Память:
– Flash: 32 Кб
– SRAM: 2 Кб
– EEPROM: 1 Кб

wavgat 328p
WAVGAT 168p
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ARDUINO STRONG

Проц: ATmega328p

подробное описание
распиновка

Ардуино СТРОНГ – интересная плата от китайцев на 328 процессоре. По сути является НАНОй, у которой распаяно питание около каждого пина. Это не просто удобно, это УДОБНО! Есть версия с USB-TTL на борту и USB портом, а есть и более дешёвая без программатора, его придётся докупить отдельно (смотри в следующем разделе).
Процессор ATmega328 (16 МГц 5V / 8 МГц 3.3V)

Количество пинов: 22
– 20 цифровых ввода-вывода (D0-A5)
– 6 ШИМ пинов (D3, D5, D6, D9, D10, D11)
– 7 пинов с АЦП (A0-A7)
– 2 прерывания (D2, D3)

Память:
– Flash: 32 Кб
– SRAM: 2 Кб
– EEPROM: 1 Кб

3.3V – без программатора
5.0V – без программатора
5.0V – с программатором
программатор atmega 16u2
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ARDUINO MEGA

Проц: ATmega2560

купить Arduino mega / Ардуино мега
подробное описание
распиновка

Ардуино МЕГА – огромная плата с большим количеством пинов и кучей памяти для самых крупных проектов! Также имеет 4 “хардварных” последовательных порта.
Процессор ATmega2560

Количество пинов 68:
– 54 цифровых ввода-вывода (D0-A5)
– 14 ШИМ пинов (D2 – D13, D44 – D46)
– 16 пинов с АЦП (A0-A5)
– 6 прерываний (D2, D3, D18, D19, D20, D21)

Память:
– Flash: 256 Кб
– SRAM: 8 Кб
– EEPROM: 4 Кб

WAVGAT
great wall
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ARDUINO MEGA PRO

Проц: ATmega2560

купить Arduino micro / Ардуино микро
подробное описание
распиновка

Ардуино МЕГА ПРО – интересный “китайский” вариант оригинальной Меги на камне 2560: очень плотная по компоновке компактная плата с “пинами” вместо сокетов, можно ставить в готовый проект или распаивать проводами.
Процессор ATmega2560

Количество пинов 68:
– 54 цифровых ввода-вывода (D0-A5)
– 14 ШИМ пинов (D2 – D13, D44 – D46)
– 16 пинов с АЦП (A0-A5)
– 6 прерываний (D2, D3, D18, D19, D20, D21)

Память:
– Flash: 256 Кб
– SRAM: 8 Кб
– EEPROM: 4 Кб

WAVGAT
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ARDUINO LEONARDO

Проц: ATmega32U4

купить Arduino leonardo / Ардуино леонардо
подробное описание
распиновка

Ардуино ЛЕОНАРДО – плата на 32U4 в компоновке UNO. Отличия: на один ШИМ пин больше (D13), на 0.5 кБ SRAM памяти больше, самое главное – умеет эмулировать USB и прикидываться HID устройством (клавиатура, мышь, геймпад)
Процессор ATmega32U4 (16 МГц)

Количество пинов: 20
– 20 цифровых ввода-вывода (D0-A5)
– 7 ШИМ пинов (D3, D5, D6, D9, D10, D11, D13)
– 5 пинов с АЦП (A0-A5)
– 5 прерываний (D0, D1, D2, D3, D7)

Память:
– Flash: 32 Кб
– SRAM: 2.5 Кб
– EEPROM: 1 Кб

wavgat
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ARDUINO MICRO

Проц: ATmega32U4

купить Arduino micro / Ардуино микро
подробное описание
распиновка

Ардуино МИКРО – уменьшенная ЛЕОНАРДО. Отличия: на один ШИМ пин больше (D13), на 0.5 кБ SRAM памяти больше, самое главное – умеет эмулировать USB и прикидываться HID устройством (клавиатура, мышь, геймпад). К покупке не рекомендуется, берите Pro Micro
Процессор ATmega32U4 (16 МГц)

Количество пинов: 20
– 20 цифровых ввода-вывода (D0-A5)
– 7 ШИМ пинов (D3, D5, D6, D9, D10, D11, D13)
– 5 пинов с АЦП (A0-A5)
– 5 прерываний (D0, D1, D2, D3, D7)

Память:
– Flash: 32 Кб
– SRAM: 2.5 Кб
– EEPROM: 1 Кб

robotdyn
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ARDUINO PRO MICRO

Проц: ATmega32U4

купить Arduino micro / Ардуино микро
подробное описание
распиновка

Ардуино ПРО МИКРО – уменьшенная МИКРО. Умеет эмулировать USB и прикидываться HID устройством (клавиатура, мышь, геймпад).
Процессор ATmega32U4 (16 МГц)

Количество пинов: 20
– 20 цифровых ввода-вывода (D0-A5)
– 7 ШИМ пинов (D3, D5, D6, D9, D10, D11, D13)
– 5 пинов с АЦП (A0-A5)
– 5 прерываний (D0, D1, D2, D3, D7)

Память:
– Flash: 32 Кб
– SRAM: 2.5 Кб
– EEPROM: 1 Кб

wavgat
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bs Micro

Проц: ATmega32U4

подробное описание
распиновка

bs MICRO – прикольная китайская плата в виде USB “свистка” на камне 32U4. Умеет эмулировать USB и прикидываться HID устройством (клавиатура, мышь, геймпад).
Процессор ATmega32U4 (16 МГц)

Количество пинов: 14
– 11 цифровых ввода-вывода
– 5 ШИМ пинов (D3, 6, 9, 10, 11)
– 6 пинов с АЦП (A0, 1, 2, 8, 10, 11)
– 4 прерывания (D0, D1, D2, D3)

Память:
– Flash: 32 Кб
– SRAM: 2.5 Кб
– EEPROM: 1 Кб

WAVGAT
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ARDUINO LILYPAD

Проц: ATmega328p

купить Arduino LilyPad / Ардуино лилипад
подробное описание
распиновка

Ардуино ЛИЛИПАД – интересная круглая плата на базе 328 камня без программатора на борту, его придётся докупить отдельно (смотри в следующем разделе).
Процессор ATmega328 (16 МГц 5V / 8 МГц 3.3V)

Количество пинов: 20
– 20 цифровых ввода-вывода (D0-A5)
– 6 ШИМ пинов (D3, D5, D6, D9, D10, D11)
– 5 пинов с АЦП (A0-A5)
– 2 прерывания (D2, D3)

Память:
– Flash: 32 Кб
– SRAM: 2 Кб
– EEPROM: 1 Кб

WAVGAT
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ATTINY85 LilyPad

Проц: ATtiny85

подробное описание
распиновка

DIGISPARK – прикольная китайская плата в виде USB “свистка” на камне ATtiny85. Умеет эмулировать USB и прикидываться HID устройством (клавиатура, мышь, геймпад).
Процессор ATtiny85 (16 МГц)

Количество пинов: 6
– 6 цифровых ввода-вывода
– 3 ШИМ пина
– 4 пинов с АЦП

Память:
– Flash: 8 Кб
– SRAM: 512 Б
– EEPROM: 512 Б

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DIGISPARK

Проц: ATtiny85

подробное описание
распиновка

DIGISPARK – прикольная китайская плата в виде USB “свистка” на камне ATtiny85. Умеет эмулировать USB и прикидываться HID устройством (клавиатура, мышь, геймпад).
Процессор ATtiny85 (16 МГц)

Количество пинов: 6
– 6 цифровых ввода-вывода
– 3 ШИМ пина
– 4 пинов с АЦП

Память:
– Flash: 8 Кб
– SRAM: 512 Б
– EEPROM: 512 Б

GREAT WALL
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ATTINY85 module

Проц: ATtiny85

подробное описание
распиновка

DIGISPARK – прикольная китайская плата в виде USB “свистка” на камне ATtiny85. Умеет эмулировать USB и прикидываться HID устройством (клавиатура, мышь, геймпад).
Процессор ATtiny85 (16 МГц)

Количество пинов: 6
– 6 цифровых ввода-вывода
– 3 ШИМ пина
– 4 пинов с АЦП

Память:
– Flash: 8 Кб
– SRAM: 512 Б
– EEPROM: 512 Б

WAVGAT
GREAT WALL
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ATTINY167 module

Проц: ATtiny167

подробное описание
распиновка

Ещё один “дигиспарк” с бОльшим количеством ног!
Процессор ATtiny167 (16 МГц)

Количество пинов: 13
– 13 цифровых ввода-вывода
– 6 ШИМ пинов
– 9 пинов с АЦП

Память:
– Flash: 16 Кб
– SRAM: 512 Б
– EEPROM: 512 Б

all electronics
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STM32 BLUE PILL

Проц: STM32F103C8T6

подробное описание
распиновка

BluePill – отладочная плата на STM32F103C8T6 (ARM Cortex M3). Стоимостью как Ардуина, плата на этом камне обладает в разы большими возможностями. Но из-за пока-что слабого комьюнити работать с этой платой новичку сложновато.
Процессор STM32F103C8T6 (72 МГц, 32 bit)

Количество пинов: 32
– 32 цифровых ввода-вывода
– ШИМ пинов много, 16 бит
– 10 пинов с АЦП, 12 бит

Память:
– Flash: 64 Кб
– SRAM: 20 кБ
– EEPROM: эмулируется вручную из Flash

wavgat
GREAT WALL
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программатор
программатор

NodeMCU Wi-Fi

Проц: ESP8266

подробное описание
распиновка

NodeMCU – отладочная плата на чипе esp8266 (модель ESP-12E). Чип сделан специально для работы в Интернете – на борту Wi-Fi и очень много памяти. Основа всех современных IoT проектов.
Процессор ESP8266 (80 МГц, 32 бит)

Количество пинов: 11
– 10 цифровых ввода-вывода
– 10 ШИМ пинов
– 1 пин с АЦП

Память:
– Flash: 4 МБ!
– SRAM: 50 кБ
– EEPROM: 512 Б

wavgat
GREAT WALL
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WEMOS D1 mini

Проц: ESP8266

подробное описание
распиновка

Wemos D1 mini – отладочная плата на чипе esp8266 (модель ESP-12E). Чип сделан специально для работы в Интернете – на борту Wi-Fi и очень много памяти. Основа всех современных IoT проектов.
Процессор ESP8266 (80 МГц, 32 бит)

Количество пинов: 11
– 10 цифровых ввода-вывода
– 10 ШИМ пинов
– 1 пин с АЦП

Память:
– Flash: 4 МБ!
– SRAM: 50 кБ
– EEPROM: 512 Б

wavgat
искать

ПРОГРАММАТОРЫ И ГОЛЫЕ МК

USB-TTL

Для загрузки прошивки через загрузчик (через RX-TX)

WAVGAT
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USBasp

Для загрузки прошивки через ISP – для прошивки любых чипов и низкоуровневой работы (прошивка фьюзов, загрузчика…)

WAVGAT
искать
драйвер

Attiny13

Голая Attiny13 для мини проектов, шьётся также через Arduino IDE

искать
подключение

Attiny85

Голая Attiny85 для мини проектов

искать
подключение

Модуль для прошивки

Удобный модуль для загрузки прошивки с панелькой под ATtiny13A/ ATtiny25/ ATtiny45/ ATtiny85. Разведён USB и ISP

wavgat
aliexpress
искать
подключение

ESP

искать
Подключение и др. инфа

СТАРТОВЫЕ НАБОРЫ ARDUINO

Стартовый набор это хорошо, но работать с ним не очень удобно! Что докупить для своего же удобства и дальнейшего развития в этой теме – читайте в статье “Arduino. Что купить новичку?“. Как работать с модулями и датчиками из набора? Информацию можно найти в гугле, либо найти нужный модуль на этой странице и перейти по кнопке “подключение”, я погуглил за вас и оставил ссылки!

КИТ #1

Aliexpress

КИТ #2

Aliexpress

КИТ #3

Aliexpress

КИТ #4

Aliexpress
Aliexpress

КИТ #5

Aliexpress

37 ДАТЧИКОВ

Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
гайд pdf

ПИТАНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ARDUINO

МАКЕТНЫЕ ПЛАТЫ РАЗНЫЕ

На этой штуке можно спаять готовое устройство. P.S. Зелёные дороже, но лучше

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СЕМЕЙНЫЙ ШИЛД ДЛЯ NANO (+ UNO)

Превращает Arduino NANO в монстра с удобнейшим подключением датчиков! Около каждого порта есть земля и +5

great wall
modulefans
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МАКЕТКА ШИЛД ДЛЯ UNO

Превращает Arduino UNO в монстра с удобнейшим подключением датчиков! Около каждого порта есть земля и +5

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СЕМЕЙНЫЙ ШИЛД ДЛЯ MEGA

Превращает Arduino MEGA в монстра с удобнейшим подключением датчиков! Около каждого порта есть земля и +5

wavgat
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МАКЕТНАЯ ПЛАТА (BREADBOARD)

Макетная плата для быстрого и удобного прототипирования. Забудьте про километры торчащих вперемешку проводов! + дополнительное питание

wavgat
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ДЖАМПЕРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Незаменимый компонент, с его помощью соединяются все компоненты на стадии макетного проектирования

wavgat
искать

ОТ АККУМУЛЯТОРОВ И БАТАРЕЕК (постоянный ток)

АДАПТЕР НА КРОНУ

Адаптер для питания платы от батарейки на 9 вольт, сделает вашу плату независимой от любых проводов

Aliexpress

ОТСЕК АА

Адаптер для питания от батареек и аккумуляторов

aliexpress

ОТСЕК 18650

Адаптер для питания от батареек и аккумуляторов

aliexpress

МОДУЛЬ ПИТАНИЯ ОТ ЛИТИЯ

Полноценный модуль питания от банки лития: повышает выход до 5V, защищает банку от переразряда, заряжает банку и имеет на борту индикатор заряда. Максимальный выход: 2.1 А

aliexpress
aliexpress

МОДУЛЬ ПИТАНИЯ ОТ ЛИТИЯ

Готовый модуль питания от литиевого аккумулятора: на плате стоит чип защиты+зарядки от юсб и повышайка до 5 Вольт с пиковым током 0,5А. В стиле “powerbank”

aliexpress
aliexpress
aliexpress

МОДУЛЬ ПИТАНИЯ ОТ ЛИТИЯ

Готовый модуль питания от литиевого аккумулятора: на плате стоит чип защиты+зарядки от юсб, на второй половине – настраиваемая повышайка 4-27В с пиковым током 2А.

wavgat
aliexpress
aliexpress

МОДУЛЬ ПИТАНИЯ ОТ ЛИТИЯ

Готовый модуль питания от литиевого аккумулятора: на плате стоит чип защиты+зарядки от юсб + фиксированная повышайка (см. варианты у продавца)

aliexpres
aliexpres

ПОВЫШ. ДО 5В МИКРО

Микро-повышайка с 0.8 и выше до 5 Вольт. Максимальный рабочий ток 0.5А, зависит от входного напряжения (см. на странице товара)

wavgat

ПОВЫШАЮЩИЙ ДО 5В

Данный модуль поднимает напряжение с 1-5 до 5 Вольт, можно использовать для питания всей схемы от литиевой банки.

wavgat
aliexpress
aliexpress

ПОНИЖАЮЩИЙ

Этим модулем можно понизить напряжение от 5-30 вольт до нужного нам 5 В. Кстати модуль размером с ноготь!

Aliexpress

АККУМУЛЯТОРЫ

На этой странице моего сайта есть аккумуляторы разных форматов, защитные и зарядные модули для них, а также готовые зарядные устройства и приборы для тестов

перейти

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

На этой странице моего сайта есть практически все китайские преобразователи напряжения самых разных мощностей и размеров

перейти

ОТ СЕТИ (110/220 В переменный ток)

БП МИНИ DIY

Адаптер для питания платы от сети 220V, выход 3.3-12V

wavgat
aliexpress
aliexpress

МИНИ БП

Мини корпусной модуль питания на 3.3, 5 и 12 Вольт, все модели на 3 Ватта

wavgat 5v
great wall

БП 5V

Адаптер для питания платы от сети 220 В, сделает её независимой от компьютера с USB. Вход: 100-220V, выход: 5V

Aliexpress

БП 12В 2А

Мощный БП, потянет ещё кучу нагрузки помимо Ардуино (LED ленты, двигатели, нагреватели…)

Aliexpress

ВСЁ ДЛЯ ПАЙКИ

На этой странице моего сайта вы найдёте паяльники, наборы для пайки, хороший припой, провода (силовые и монтажные), термоусадку, различные штекеры и текстолит для изготовления печатных плат!

перейти

МУЛЬТИМЕТРЫ

Для полноценной работы с преобразователями нужно измерять напряжение. На этой странице моего сайта вы найдёте мультиметры, а также отдельно вольт и амперметры.

перейти

САМЫЕ НУЖНЫЕ ШИЛДЫ ДЛЯ АРДУИНО

Ethernet шилд

Нужен для того, чтобы управлять Arduino через Интернет (умный дом, умный огород, роботы, и всё прочее) через приложения под Windows или через web-приложения (то есть возможно управление со смартфона через интернет)

Aliexpress
подключение
подключение

Wi-Fi шилд

Нужен для того же, что и Ethernet шилд, но связывается с Интернетом по Wi-Fi. Подойдёт для того же умного дома, но в особенности для роботов, дальность действия которых не будет ограничена проводами и мощностью источника сигнала

aliexpress
подключение

GSM шилд

Позволяет обмениваться данными через мобильную GSM и GPRS сеть, то есть позволит управлять ЧЕМ УГОДНО и ГДЕ УГОДНО, слать СМСки со статистикой или показаниями датчиков. Вставляем SIM-карту, подключаем пару проводов и готово!

aliexpress
подключение

LCD шилд

Превращает вашу УНО в девайс с кнопочками и двухстрочным дисплеем, всё остальное зависит от вашего воображения.

Aliexpress
подключение

Мотор шилд

Как понятно из названия, служит для управления двигателями. Да, для этого нужен отдельный шилд, так как ардуино сама по себе не сможет выдать необходимую для двигателя мощность.

aliexpress
подключение
подключение

Серво шилд

К этой штуке можно подключить одновременно 16 сервомашинок для создания жуткого робота – паука и прочих штуковин.

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КУПИТЬ ДАТЧИКИ И СЕНСОРЫ ДЛЯ АРДУИНО

ДАТЧИК ЗВУКА ЦИФРОВОЙ

Датчик звука позволит делать гаджеты и устройства с активацией голосом или громким хлопком

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ДАТЧИК ЗВУКА АНАЛОГОВЫЙ

Более точная расширенная отработка звуков с аналогового выхода

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ЛУЧШИЙ МОДУЛЬ МИКРОФОНА!

Микрофон + чип MAX9814. Самый лучший микрофон-модуль на ардуино-рынке, т.к. есть предусилитель с автоматическим подавлением шумов. Просто подключите его к наушникам и послушайте!

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ТЕРМИСТОР

Термистор с цифровым выходом и настройкой чувствительности

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ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

Датчик влажности и температуры, имеет диапазон измерений 0 – 50 градусов. DHT11 старая модель, DHT22 новая

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ТЕМПЕРАТУРА + ВЛАЖНОСТЬ + ДАВЛЕНИЕ

Три в одном: температура, влажность и атмосферное давление. Идеальный, а самое главное дешёвый вариант для домашней метеостанции. Показывает весьма точно!

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ДАТЧИК ТЕМП. DALLAS

Очень популярный цифровой датчик температуры (даллас), диапазон от -55 до +125 градусов. Сам датчик – ds18b20

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ДАТЧИК ТЕМП. ЦИФРОВОЙ ВЫНОСНОЙ

Более продвинутая модель термометра, имеет провод длиной 1 метр и диапазон от -55 до +125 градусов. Датчик – ds18b20

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ТЕРМОПАРА 0 – 1000°С (С ДРАЙВЕРОМ)

Термопара для высокотемпературных измерений

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ФОТОРЕЗИСТОР БЕЗ ОБВЯЗКИ

Основа датчика света. Схема подключения на картинке выше

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ДАТЧИК СВЕТА ЦИФРОВОЙ

Датчик света с цифровым выходом и настройкой чувствительности

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ДАТЧИК СВЕТА АНАЛОГОВЫЙ

Датчик света с аналоговым выходом

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ДАЛЬНОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

Ультразвуковой датчик расстояния, работает достаточно шустро и имеет погрешность в 1 см

WAVGAT
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ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

ИК дальномер на базе чипа VL53L0X, точность около 1 мм в пределах 2 метров

WAVGAT
Great Wall
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ИК ДАТЧИК ПРЕПЯТСТВИЙ

Датчик препятствий. Неотъемлемая часть любого робота. Также можно использовать как бесконтактный датчик открытия двери.

WAVGAT
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ДАТЧИК ХОЛЛА (МАГНИТНОГО ПОЛЯ)

Датчик магнитного поля, на его основе можно сделать тахометр/спидометр/тайник

аналоговый wavgat
без обвязки
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ДАТЧИК АТМ. ДАВЛЕНИЯ

Можно использовать для измерения давления и для определения высоты над уровнем моря с точностью до 10 см!!!. BMP180 старая модель, BMP280 новая

bmp180 WAVGAT
bmp280 wavgat
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АКСЕЛЕРОМЕТР И ГИРОСКОП

Датчик наклона и ускорения по трём осям

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ТРЁХОСЕВОЙ КОМПАС

Датчик магнитного поля Земли на чипе HMC5883L, используется для ориентации в пространстве в качестве компаса

WAVGAT
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ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ

На его основе можно создать систему автоматического полива растений и следить за всем этим через Интернет

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ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ

Показывает уровень воды при заполнении, а также может стать сигнализатором начала дождя

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ДАТЧИК ДОЖДЯ

Площадка с системой дорожек, которые замыкаются при попадании воды – получаем датчик дождя

WAVGAT
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ДАТЧИК ВИБРАЦИИ

Отличное решение для сигнализации, или для робота (датчик удара об стену)

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ГАЗОАНАЛИЗАТОР

Датчик дыма позволит расширить возможности вашего Умного дома, и, например, вызвать пожарных или прислать вам СМС о пожаре

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ДАТЧИК CO2

Датчик MH-Z19b очень точно измеряет уровень углекислого газа, я использовал его в проекте метеостанции. Сигнализатор уровня СО2 поможет соблюдать в помещении микроклимат, улучшающий работоспособность

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ДАТЧИК ТОКА

Датчик переменного тока, может быть использован для отслеживания потребления электроприборов

WAVGAT
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ДАТЧИК ТОКА ACS712

Компактный точный амперметр с клеммами для подключения в цепь, чип ACS712

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ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ

Измерение давления жидкостей/газов до 25 атмосфер

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ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Инфракрасный датчик движения, незаменим в самодельных охранных системах или хитрых механических ловушках

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разные!
разные!
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ДАТЧИК СКОРОСТИ ПОТОКА

Можно измерять как скорость потока воды, так и расход: мгновенный и полный

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ДАТЧИК ЖЕСТОВ

Распознаватель жестов на базе PAJ7620U2, распознаёт 9 жестов рукой, см. описание

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ДАТЧИК ВЕСА + АЦП

Модуль весов (тензорезистор) + внешний 24-битный (!!!) АЦП. Можно очень точно измерять массу

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ПРОЧИЕ МОДУЛИ ДЛЯ ARDUINO КУПИТЬ

RFID МОДУЛЬ

На нём можно сделать бесконтактный электронный замок (RFID-это как турникеты в метро: приложил-прошёл)

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МОДУЛЬ ДЛЯ SD КАРТ

Позволяет записывать данные на SD карту, например составлять таблицу результатов измерений датчиков, а потом на компьютере построить график 

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ДЛЯ MICRO SD КАРТ

Позволяет записывать данные на MicroSD карту, например составлять таблицу результатов измерений датчиков, а потом на компьютере построить график 

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МОДУЛЬ ЧАСОВ

Модуль часов реального времени на чипе DS3231. Независимо от Ардуино отсчитывает время, и используется в основном в системах полива или самодельных часах

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МОДУЛЬ ЧАСОВ МИКРО

Микро модуль часов реального времени на чипе DS3231. Работает от внутреннего кварца, в качестве источника резервного питания – ионистор

great wall
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КОМПАКТНЫЙ ETHERNET

Отличная замена Ethernet шилду: дешёвый и компактный модуль для соединения вашей Arduino с сетью Интернет

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GPS МОДУЛИ

Самая дешёвая GPS антенна! Холодный старт 1-5 минут, горячий – несколько секунд.

wavgat
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ЛАЗЕР

650 нм лазерный модуль со встроенной оптикой для фокусировки в точку. Заменяет лазерную указку, питается прямо от Arduino

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КАМЕРА

Камера на чипе OV7670, которую можно подключить к Arduino для прямой отправки или записи изображений на карту памяти.

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ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

Измеряет расстояние до 80 метров с точностью в пару мм

50 м
80 м
100 м
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СКАНЕР ОТПЕЧАТКОВ

Может быть использован для замков/дверей/сейфов

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СКАНЕР iBUTTON

Позволяет считывать/перезаписывать “домофонные” ключи. Может быть использован для замков/дверей/сейфов

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ДАТЧИК ПУЛЬСА

ИК модуль для измерения частоты пульса, работает от пальца, и, я так думаю, от мочки уха

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РАСШИРИТЕЛЬ ПОРТОВ

Расширитель портов на PCF8575 – подключается по i2c и добавляет ещё 16 цифровых пинов!

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ЦИФРОВОЙ ПОТЕНЦИОМЕТР

Цифровой потенциометр на базе чипа X9C103S, сопротивление 10 кОм, шаг изменения 100 Ом, то есть 100 градаций сопротивления

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ВНЕШНИЙ АЦП 16 БИТ

Малошумящий АЦП на чипе ADS1115 имеет 4 канала для измерения напряжения с дискретизацией 16 бит, что позволяет очень точно измерять доли милливольт, например с шунта

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ВНЕШНИЙ ЦАП 12 БИТ

Внешний ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) на чипе MCP4725 позволяет получить напряжение (именно напряжение, а не ШИМ) с глубиной 12 бит (от 0 до опорного)

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ВНЕШНИЙ EEPROM 32 КБ

Внешняя EEPROM AT24C256  память на 32 килобайта, подключается по I2C. Можно использовать для хранения данных вместо карты памяти, гораздо удобнее!

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ВВОД: КНОПКИ, КЛАВИАТУРЫ И ПОТЕНЦИОМЕТРЫ

МЕМБРАННАЯ КЛАВА

Мембранная клавиатура с 16 кнопками: 10 цифр, 4 буквы и решётка со звёздочкой. Можно использовать для создания кодовых замков

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СТИЛЬНАЯ КЛАВИАТУРА

Забавная клавиатура с механическими кнопками

WAVGAT 4×4
WAVGAT 3×4
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КЛАВИАТУРА 4 КНОПКИ

Очень тонкая четырёхкнопочная клавиатура

WAVGAT
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СЕНСОРНАЯ КЛАВИАТУРА

16 кнопочная сенсорная (ёмкостная) матрица для создания кодовых замков или чего угодно в стиле HiTech

WAVGAT
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СЕНСОРНАЯ КНОПКА

Интересная сенсорная площадка – кнопка, срабатывает от касания пальцем

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МАТРИЦА 16 КНОПОК

Матрица из тактовых кнопок

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КНОПКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

На этой странице моего сайта вы найдёте различные кнопки, выключатели, и некоторые полезные для работы с Arduino радиодетали

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КНОПКИ ТАКТОВЫЕ 6х6х12 мм

Высота кнопки – 12мм, для этих кнопок есть клёвые колпачки!

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колпачки

КНОПКИ ТАКТОВЫЕ БОЛЬШИЕ

Большие кнопки с яркими колпачками

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ТАКТОВЫЕ КОРПУСНЫЕ  КНОПКИ

Корпусные кнопки с мягким нажатием без щелчка, монтаж в отверстие 7мм

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МИНИ КНОПКИ 6 ПИН

6-выводные кнопки с фиксацией

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колпачки
колпачки

ДВИЖКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Микро переключатели, установка в корпус

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КНОПОЧНЫЙ ДЖОЙСТИК

Джойстик как на старых телефонах. 4 направления + нажатие в центре

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КНОПОЧНЫЙ ДЖОЙСТИК

Джойстик как на старых телефонах. 4 направления + нажатие в центре

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ТРЕКБОЛ

Джойстик – шарик, для точного ввода или перемещения курсора

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ДЖОЙСТИК

Двухосевой (X Y) джойстик. P.S. Говно полное, рабочий угол около 10 градусов

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ХОРОШИЙ ДЖОЙСТИК

Джойстик от геймпада. P.S. Гораздо лучше предыдущего, рабочий угол около 35 градусов

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ДЖОЙСТИК ДЛЯ RC

Джойстик от аппаратуры. P.S. Идеальный вариант для самодельной аппаратуры

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ЭНКОДЕР

Вращающийся энкодер для определения угла поворота. Может использоваться для ввода значений (смотри ПОДКЛЮЧЕНИЕ)

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рукоятки! d-shaft
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ЭНКОДЕР

Новая версия энкодера: компактная плата, рукоятка в комплекте. Сам энкодер имеет очень чёткие щелчки поворота без люфта! Определённо лучший модуль. Энкодер типа TYPE2 согласно моей библиотеке

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ЭНКОДЕР ОПТИЧЕСКИЙ

Оптический энкодер для определения угла поворота мотора (колесо с прорезями сажается на вал)

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ПОТЕНЦИОМЕТРЫ

Нужны для ввода значений в ардуинку путём вращения крутилки (подключаем к аналоговому входу и получаем значения 0-1023)

10 шт wavgat
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ПОТ – СЛАЙДЕР

Линейный потенциометр для “стильного” контроля мощности, скорости или громкости

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ВЫВОД: ДИСПЛЕИ И ИНДИКАЦИЯ

LED ДИСПЛЕЙ

Дешёвый LCD дисплей для вывода любой информации, с точками – разделителями. Микросхема 74HC595

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LED ДИСПЛЕЙ

Ещё один дешёвый 7-сегментник, на этот раз для часов. Имеет двоеточие в середине. Микросхема TM1637

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LCD ДИСПЛЕЙ

LCD дисплей на чипе HT1621: 6 семисегментных индикатора, 3 десятичных точки, значки заряда батареи

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LCD 1602 I2C

Двухстрочечный LCD дисплей для вывода любой информации. В комплекте идёт переходник на I2C – подключение 4 проводами! 2 строки по 16 символов

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LCD 2004 I2C

LCD дисплей 4 строки по 20 символов для вывода любой информации, в комплекте переходник на I2C

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0801 0802 ДИСПЛЕИ

Меньшие братья 1602 дисплея с точно такой же распиновкой. Но придётся повозиться

0801
0802
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OLED LCD ДИСПЛЕЙ

Самый крутой дисплей: ничтожное энергопотребление, высокая яркость и очень высокий контраст. Цвет кнопки = цвет символов дисплея!

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LCD от Nokia 5110

Отличный LCD дисплей с высоким разрешением и ничтожным энергопотреблением – лучший выбор для автономных проектов

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LCD Nokia 5110 НОВЫЙ

Монохромный дисплей на чипе HX1230 с разрешением 96×68

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1.44″ TFT ДИСПЛЕЙ

Цветной TFT дисплей с разрешением 128×128 пикселей. Чип возможно ST7735S, пробуйте!

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1.8″ TFT ДИСПЛЕЙ

Очень крутой дисплей с разрешением 128×160 пикселей на микросхеме ST7735. Простор для применения – безграничен!

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1.54″ E-INK ДИСПЛЕЙ

Миниатюрный дисплей с настоящей электронной бумагой для самых энергоэффективных проектов. Ведь энергия тратится только на перелистывание

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TFT ДИСПЛЕИ NEXTION

Самые крутые дисплеи для Arduino проектов: интерфейс любой сложности делается на компьютере, а ардуино всего лишь снабжает его данными, и наоборот: дисплей то сенсорный. Посмотрите гайд, это очень крутая штука!

2.4″
2.8″
3.2″
3.5″
4.3″
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ГРОМКАЯ ПИЩАЛКА

Маленький баззер для звуковой индикации различных событий. Подключен через транзистор, штука очень громкая!

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СВЕТОДИОДЫ

На этой странице моего сайта вы найдёте светодиоды всех цветов и размеров. Не забывайте, что обычные светодиоды подключаются к Arduino через резистор на 220 Ом!

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АДРЕСНАЯ ЛЕНТА

Адресная светодиодная лента на светодиодах WS2812, можно управлять любым светодиодом в ленте

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купить в рф 30 led
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МОДУЛИ WS2812

Модули на светодиодах WS2812: кольца, матрицы, полоски

wavgat разные
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МАТРИЦЫ WS2812

Матрицы на светодиодах WS2812, можно управлять любым светодиодом в ленте, выводить пиксельную графику

8×8, 16×16, 32×8
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УПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКОЙ, ДРАЙВЕРЫ

СИЛОВОЙ КЛЮЧ (MOSFET)

Включает в себя полевой транзистор IRF520 с обвязкой и удобными клеммами для подключения нагрузки 0 – 24 Вольта ПОСТОЯННОГО ТОКА

WAVGAT
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голые мосфеты
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЕЛЕ

Реле служит для управления большой нагрузкой ЛЮБОГО ТОКА (AC и DC) от слабенького сигнала, подаваемого с Ардуино

WAVGAT
WAVGAT low level
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ТВЕРДОТЕЛ. РЕЛЕ МОДУЛЬ

Маленькое твердотельное реле, позволяет коммутировать цепь 220 В с током до 2 А

wavgat разные
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СИЛОВОЙ КЛЮЧ (СИМИСТОР)

Включает в себя симистор с обвязкой и удобными клеммами для подключения нагрузки 220 Вольт ПЕРЕМЕННОГО ТОКА с током не более 5-10 А

robotdyn
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ДИММЕР AC (СИМИСТОР)

Симистор с опторазвязкой и выводом детектора нуля для плавного управления нагрузкой 220 Вольт ПЕРЕМЕННОГО ТОКА с током не более 10 А (2 кВт)

robotdyn
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ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ МОЩНОЕ

Мощное твердотельное реле, позволяет коммутировать цепь 220 В с током до 40 А. Бесшумная и очень надёжная штука

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ГОТОВЫЙ ДРАЙВЕР

Драйвер на 6-24В 3А, на борту имеется крутилка скорости и кнопка реверса

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ДРАЙВЕР ДВИГАТЕЛЕЙ

Драйвер для управления двумя обычными коллекторными двигателями или одним шаговиком. Сделан по старой технологии, греется как печка на 1.5 А, не рекомендуется к покупке

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СЛАБЕНЬКИЙ ДРАЙВЕР

Драйвер для 2х моторов по МОС технологии, чип MX1508 . Питание 2-10 В, максимальный ток 2.5 А. Есть защита от перегрева

wavgat
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СЛАБЕНЬКИЙ ДРАЙВЕР

Драйвер для 2х моторов по МОС технологии, чип L9110S. Рабочее напряжение 2.5-12 В, максимальный ток 800 мА

wavgat
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СРЕДНИЙ ДРАЙВЕР

Драйвер для 2х моторов по МОС технологии, чип TB6612FNG. Рабочее напряжение 2.5-15 В, рабочий ток 1.2А, максимальный 3.2А. Несколько интересных режимов работы.

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СРЕДНИЙ ДРАЙВЕР

Драйвер для 2х моторов. Самый мощный драйвер мини-формата: напряжение 3-14 В, рабочий ток 5А на канал, пиковый 9А! На борту есть стабилизатор на 3.3 В. Микросхема TA6586

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микросхема отдельно

MONSTER ДРАЙВЕР

Monster driver на чипе VNH2SP30, макс. напряжение 16V, рабочий ток 14А, макс. ток 30А, макс. частота ШИМ 20 кГц. Встроенная защита от перегрузки и перегрева.

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МОЩНЫЙ ДРАЙВЕР

Мощный (36В 10А) драйвер для двух коллекторных двигателей по схеме Н-мост

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МОЩНЫЙ ДРАЙВЕР

Мощный (12В 30А) драйвер для двух коллекторных двигателей по схеме Н-мост

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МОТОРЫ, ПРИВОДЫ, ПОМПЫ

ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ДРАЙВЕРОМ

Дешёвый шаговый двигатель с драйвером, можно применять как в мини станках с ЧПУ, так и просто в качестве “умного” двигателя

WAVGAT
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НАБОР РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ

Набор шкивов и ремней для создания ременной передачи, например какого-то CNC устройства

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СЕРВОМАШИНКА МАЛЕНЬКАЯ

Маленькая, но мощная сервомашинка. Ей можно открывать дверки, двигать предметы, управлять рулями самолёта…

sg90 пластик
MG90S металл
подключение

МОЩНАЯ СЕРВОМАШИНКА

Здоровенная как пельмень и мощная сервомашинка, для больших роботов и игрушек

MG996R
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ПОСТОЯННОГО ВРАЩЕНИЯ

Серво as3103 постоянного вращения, можно считать просто мотор+редуктор. Управляется стандартной библиотекой servo, чем больше “угол”, тем выше скорость. 90 – стоп, 0 – полный вперёд, 180 – полный назад

AS3103
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ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД

Миниатюрная (20мм длиной) линейная серва с винтовой передачей. Управляется стандартной библиотекой servo

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ПОИСКАТЬ МОТОР

И пусть тебе повезёт!

поискать мотор
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МИКРО МОТОРЕДУКТОР

Микро моторчик с редуктором, длина 24 мм! Он совсем крохотный!

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вал-винт
мотор+колесо
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МОТОРЕДУКТОР

Классический привод для робота: мотор с редуктором 1:48, ток 50-500 мА

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МОТОРЕДУКТОР

Мотор с редуктором. Напряжение 12 В, обороты 15-200 об/мин на выбор!

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МОТОРЕДУКТОР

Мотор с угловым редуктором. Напряжение 6-24 В, обороты 2-150 об/мин на выбор!

aliexpress
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ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД

Мощный линейный привод – самый надёжный способ что-то приоткрыть (окно теплицы), приподнять или подвинуть. На выбор есть большое количество длин рабочего хода, скорости и усилий открытия

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МОЩНЫЙ МОТОР

Самый мощный DC мотор модели 775, ставится в шуруповёрты. Таблица по мощностям (80-150-280W) и оборотам есть на странице товара, выходной вал 5мм

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ЭЛЕКТРОМАГНИТ

Компактный электромагнит с напряжением 12-24В и силой удержания 2.5кг, питать естественно через реле от внешнего источника

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СОЛЕНОИДНЫЙ ЗАМОК

Позволяет сделать управляемый замок на дверь, питать естественно через реле от внешнего источника

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СОЛЕНОИД ТОЛКАТЕЛЬ

Может тянуть/нажимать, открывать замки

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МИКРО КЛАПАН

Миниатюрный воздушный клапан

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СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН

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МИНИ ПОМПЫ

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ПЕРИСТАЛЬТИКА

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мини
мини
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ПИЩЕВЫЕ ПОМПЫ

aliexpress
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ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРДУИНО

ИК ПУЛЬТ

Пульт дистанционного управления вашей платой. Уже на нём можно сделать вполне себе крутого управляемого робота

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PS2 ПУЛЬТ

Оригинальный беспроводной пульт от PS2 с ресивером, можно подключить к Ардуино и управлять своими роботами!

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РАДИО ПУЛЬТ

Пульт управления с приёмником на 4 канала, выходы логические! Частота 315 МГц, рекомендую припаять антенну длиной 23,8см

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РАДИОМОДУЛЬ 2.4 GHz

Новая недорогая китайская железка на JDY-40, общение между модулями по протоколу UART на расстоянии до 120м. Также возможно использование без микроконтроллера (имеет 8 входов-выходов), всё настраивается АТ командами

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даташит

РАДИОМОДУЛЬ 2.4 GHz

Модуль на nRF24L01 для передачи и приёма данных на частоте 2.4 Ггц, может быть использован для создания радиоуправляемых штуковин

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РАДИОМОДУЛЬ 433 МГц

Радио приёмник-передатчик на расстояние до 2 км, общается по UART (!), мощность 100 мВт. Самая свежая разработка китайцев

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РАДИОМОДУЛЬ LoRa

LoRa модули на чипе SX1278 являются одними из самых дальнобойных китайских приёмно-передающих железок. Работа на частоте 433 МГц и помехозащищённость позволяет слать данные на расстояние до 10 км

обычный
с радиатором 2шт
с усилком и антенной 2шт
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НАБОР 433 МГЦ

Готовая пара передатчик – приёмник для связи двух Ардуин по каналу 433 Мгц, можно использовать для создания радиоуправляемых штуковин

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НАБОР 433 МГЦ

Готовая пара передатчик SYN115 – приёмник SYN480R для связи двух Ардуин по каналу 433 Мгц

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Aliexpress
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СИСТЕМА ДЛЯ ИГРУШЕК

Приёмная и передающая платы с антеннами на 27 МГц для создания простеньких РУ игрушек. Платы самодостаточные, Ардуина им не нужна!

4 канала
2 канала

BLUETOOTH МОДУЛЬ

Позволяет связываться с телефоном или компьютером по интерфейсу Bluetooth. Можно снимать показания с датчиков или управлять роботами с приложений, которых в Маркете уже целая куча.

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МОДУЛЬ GSM/GPRS

Может отправлять СМС-ки и делать запросы в интернет по GPRS. Ему нужно отдельное питание 3.7-4 вольта!!!

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КОРПУСА ДЛЯ ГОТОВЫХ ПРОЕКТОВ

хороший магазин корпусов
поискать корпуса
100х60х25 мм
61x36x20 мм
85x58x33 мм герметичный
100x68x50 мм
36х36х20 мм
130x70x48 мм герметичный
115x90x55 ММ прозрачный герметичный
85x58x33 мм прозрачный герметичный