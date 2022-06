Шпаргалка молодого бойца

Этот урок представляет собой краткую шпаргалку по основным функциям Arduino и языку С++. Оформлено с комментариями и примерами в виде кода: для большей наглядности и возможности сразу почувствовать код и запомнить как он выглядит. Можно скачать в PDF варианте (+ мини версия 2 страницы на лист и брошюра) в котором сохранена оригинальная расцветка синтаксиса Arduino IDE.

Синтаксис

// ========= СИНТАКСИС ========= // полный урок тут: https://alexgyver.ru/lessons/syntax/ // однострочный комментарий /* многострочный комментарий */ // каждая команда оканчивается ; // каждой скобке ( { < соответствует закрывающая > } ) // === ПРЕПРОЦЕССОР === #include <Servo.h> // подключает библиотеку. Ищет в папке с библиотеками #include "Servo.h" // ищет в папке со скетчем, а потом в папке с библиотеками #define MY_CONST 10 // объявить "жёсткую" константу MY_CONST равной 10 // эта функция обязательно должна быть в скетче в одном экземпляре void setup() { // код выполнится 1 раз при старте программы } // эта функция обязательно должна быть в скетче в одном экземпляре void loop() { // код будет выполняться циклично после setup }

Переменные и типы данных

// ========= ПЕРЕМЕННЫЕ ========= // полный урок тут: https://alexgyver.ru/lessons/variables-types/ boolean flag1; // объявить boolean flag1, flag2; // объявить несколько boolean flag1 = true; // объявить и инициализировать // === ТИПЫ ДАННЫХ === boolean или bool // 1 байт, логическая. true/false или 1/0 int8_t // 1 байт, целочисл., -128… 127 char // 1 байт, символьная, -128… 127 или 'a' uint8_t, byte // 1 байт, целочисл., 0… 255 int16_t, int, short // 2 байта, целочисл., -32 768… 32 767 uint16_t, unsigned int, word // 2 байта, целочисл., 0… 65 535 int32_t, long // 4 байта, целочисл., -2 147 483 648… 2 147 483 647 uint32_t, unsigned long // 4 байта, целочисл., 0… 4 294 967 295 float, double // 4 байта, дробн., -3.4028235E+38… 3.4028235E+38 // примеч.: на других платформах double имеет размер 8 бит и бОльшую точность 'a' // символ "abc" // строка или массив символов // === МАССИВЫ === int myInts[6]; // указываем количество ячеек int myPins[] = {2, 4, 8, 3, 6}; // указываем содержимое ячеек float Sens[3] = {0.2, 0.4, -8.5}; // указываем и то и то, количество ячеек должно совпадать char message[6] = "hello"; // храним символы // === СПЕЦИФИКАТОРЫ === const // константа, такую переменную нельзя изменить. const int val = 10; static // статическая переменная (см. ниже) volatile // не оптимизировать переменную. Использовать для работы в прерываниях extern // указывает компилятору, что эта переменная объявлена в другом файле программы

Область видимости

// ====== ОБЛАСТЬ ВИДИМОСТИ ====== // === ГЛОБАЛЬНАЯ === // Глобальная переменная объявляется вне функций и доступна // для чтения и записи в любом месте программы, в любой её функции. byte var; void setup() { // спокойно меняем глобальную переменную var = 50; } void loop() { // спокойно меняем глобальную переменную var = 70; } // === ЛОКАЛЬНАЯ === // Локальная переменная живёт внутри функции или внутри любого блока кода, // заключённого в { фигурные скобки }, доступна для чтения и записи только внутри него. void setup() { byte var; // локальная для setup переменная // спокойно меняем локальную переменную var = 50; } void loop() { // приведёт к ошибке, потому что в этом блоке кода var не объявлена var = 70; // сделаем тут отдельный блок кода { byte var2 = 10; // var2 существует только внутри этого блока! } // вот тут var2 уже будет удалена из памяти } // === СТАТИЧЕСКАЯ ЛОКАЛЬНАЯ === // статическая локальная переменная не удаляется из памяти // после выхода из функции void setup() { myFunc(); // вернёт 20 myFunc(); // вернёт 30 myFunc(); // вернёт 40 myFunc(); // вернёт 50 } void loop() { } byte myFunc() { static byte var = 10; var += 10; return var; }

Строки

// ====== СТРОКИ STRING ====== // полный урок тут: https://alexgyver.ru/lessons/strings/ String string0 = "Hello String"; // заполняем словами в кавычках String string1 = String("lol ") + String("kek"); // сумма двух строк String string2 = String('a'); // строка из символа в одинарных кавычках String string3 = String("This is string"); // конвертируем строку в String String string4 = String(string3 + " more"); // складываем строку string3 с текстом в кавычках String string5 = String(13); // конвертируем из числа в String String string6 = String(20, DEC); // конвертируем из числа с указанием базиса (десятичный) String string7 = String(45, HEX); // конвертируем из числа с указанием базиса (16-ричный) String string8 = String(255, BIN); // конвертируем из числа с указанием базиса (двоичный) String string9 = String(5.698, 3); // из float с указанием количества знаков после запятой (тут 3) // длина строки String textString = "Hello"; sizeof(textString); // вернёт 6 textString.length(); // вернёт 5 // полный набор инструментов String тут https://alexgyver.ru/lessons/strings/ // ====== МАССИВЫ СИМВОЛОВ ====== // объявить массив текста длиной 6 символов // и задать текст char helloArray[] = "Hello!"; // объявить массив текста длиной 100 символов // и задать в его начало текст char textArray[100] = "World"; // длина строки char textArray[100] = "World"; sizeof(textArray); // вернёт 100 strlen(textArray); // вернёт 5

Serial

// ====== SERIAL ====== // полный урок тут: https://alexgyver.ru/lessons/serial/ // === СТАРТ/СТОП === Serial.begin(Speed); // открыть порт на скорости Serial.end(); // закрыть порт Serial.available(); // возвращает количество байт в буфере приёма // === ПЕЧАТЬ === // Отправляет в порт значение val – число или строку Serial.print(val); Serial.print(val, format); // Отправляет и переводит строку Serial.println(val); Serial.println(val, format); Serial.print(78); // выведет 78 Serial.print(1.23456); // 1.23 (умолч. 2 знака) Serial.print('N'); // выведет N Serial.print("Hello world."); // Hello world. Serial.print(78, BIN); // вывод "1001110" Serial.print(78, OCT); // вывод "116" Serial.print(78, DEC); // вывод "78" Serial.print(78, HEX); // вывод "4E" Serial.print(1.23456, 0); // вывод "1" Serial.print(1.23456, 2); // вывод "1.23" Serial.print(1.23456, 4); // вывод "1.2345" // === ПАРСИНГ === Serial.setTimeout(value); // таймаут ожидания приёма данных для парсинга, мс. По умолчанию 1000 мс (1 секунда) Serial.readString(); // принять строку Serial.parseInt(); // принять целочисленное Serial.parseFloat(); // принять float

Условия и выбор

// ========= УСЛОВИЯ ========= // полный урок тут: https://alexgyver.ru/lessons/conditions/ // === Сравнение и логика === == , != , >= , <= ; // равно, не равно, больше или равно, меньше или равно ! , && , || ; // НЕ, И, ИЛИ // === if-else === // при выполнении одного действия {} необязательны if (a > b) c = 10; // если a больше b, то c = 10 else c = 20; // если нет, то с = 20 // вместо сравнения можно использовать лог. переменную boolean myFlag, myFlag2; if (myFlag) c = 10; // сложные условия // если оба флага true - c = 10 if (myflag && myFlag2) c = 10; // при выполнении двух и более {} обязательны if (myFlag) { с = 10; b = c; } else { с = 20; b = a; } // else if byte state; if (state == 1) a = 10; // если state 1 else if (state == 2) a = 20; // если нет, но если state 2 else a = 30; // если и это не верно, то вот // === Оператор ? === // "Короткий" вариант if-else int с = (a > b) ? 10 : -20; // если a > b, то с = 10. Если нет, то с = -20 Serial.println( (flag) ? ("флаг поднят") : ("флаг опущен") ); // === Оператор выбора === switch (val) { case 1: // выполнить, если val == 1 break; case 2: // выполнить, если val == 2 break; default: // выполнить, если val ни 1 ни 2 // default опционален break; } // Оператор break очень важен, позволяет выйти из switch // Можно использовать так: switch (val) { case 1: case 2: case 3: case 4: // выполнить, если val == 1, 2, 3 или 4 break; case 5: // выполнить, если val == 5 break; }

Циклы

// ========= ЦИКЛЫ ========= // полный урок тут: https://alexgyver.ru/lessons/loops/ // === for === for (int i = 0; i < 10; i++) { Serial.println(i); // вывод в порт 0, 1.. 9 } // === while === while (a < b) { // выполняется, пока a меньше b } // === do while === // Отличается от while тем, что выполнится хотя бы один раз do { // выполняется, пока a меньше b } while (a < b); // === Дополнительно === continue; // перейти к след. итерации цикла break; // выйти из цикла

Математика, вычисления

// ========= МАТЕМАТИКА ========= // полный урок тут: https://alexgyver.ru/lessons/compute/ + , - , * , / , % ; // сложить, вычесть, умножить, разделить, остаток от деления a = b + c / d; ++ , -- , += , -= , *= , /= ; // прибавить 1, вычесть 1, прибавить, вычесть, умножить, разделить a++; // ~ a = a + 1; a /= 10; // ~ a = a / 10; // === БОЛЬШИЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ === // ВАЖНО! Для арифметических вычислений по умолчанию используется ячейка long (4 байта) // но при умножении и делении используется int (2 байта) // Если при умножении чисел результат превышает 32’768, он будет посчитан некорректно. // Для исправления ситуации нужно писать (long) перед умножением, что заставит МК выделить дополнительную память long val; val = 2000000000 + 6000000; // посчитает корректно (т.к. сложение) val = 25 * 1000; // посчитает корректно (умножение, меньше 32'768) val = 35 * 1000; // посчитает НЕКОРРЕКТНО! (умножение, больше 32'768) val = (long)35 * 1000; // посчитает корректно (выделяем память (long) ) val = 1000 + 35 * 10 * 100; // посчитает НЕКОРРЕКТНО! (в умножении больше 32'768) val = 1000 + 35 * 10 * 100L; // посчитает корректно! (модификатор L) val = (long)35 * 1000 + 35 * 1000; // посчитает НЕКОРРЕКТНО! Второе умножение всё портит val = (long)35 * 1000 + (long)35 * 1000; // посчитает корректно (выделяем память (long) ) // === ВЫЧИСЛЕНИЯ FLOAT === // если при вычислении двух целочисленных нужен дробный результат - пишем (float) float val; val = 100 / 3; // посчитает НЕПРАВИЛЬНО (результат 3.0) val = (float)100 / 3; // посчитает правильно (указываем (float)) val = 100.0 / 3; // посчитает правильно (есть число float) // при присваивании float числа целочисленному типу данных дробная часть отсекается int val; val = 3.25; // val принимает 3 val = 3.92; // val принимает 3 val = round(3.25); // val принимает 3 val = round(3.92); // val принимает 4 // === МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ === // Ограничить диапазон числа val между low и high val = constrain(val, low, high); // Перевести диапазон числа val (от inMin до inMax) в новый диапазон (от outMin до outMax) val = map(val, inMin, inMax, outMin, outMax); min(a, b); // Возвращает меньшее из чисел a и b max(a, b); // Возвращает большее из чисел abs(x); // Модуль числа round(x); // Математическое округление radians(deg); // Перевод градусов в радианы degrees(rad); // Перевод радиан в градусы sq(x); // Квадрат числа cos(x) // Косинус (радианы) sin(x) // Синус (радианы) tan(x) // Тангенс (радианы) fabs(x) // Модуль для float чисел fmod(x, y) // Остаток деления x на у для float sqrt(x) // Корень квадратный sqrtf(x) // Корень квадратный для float чисел cbrt(x) // Кубический корень hypot(x, y) // Гипотенуза ( корень(x*x + y*y) ) square(x) // Квадрат ( x*x ) floor(x) // Округление до целого вниз ceil(x) // Округление до целого вверх exp(x) // Экспонента (e^x) cosh(x) // Косинус гиперболический (радианы) sinh(x) // Синус гиперболический (радианы) tanh(x) // Тангенс гиперболический (радианы) acos(x) // Арккосинус (радианы) asin(x) // Арксинус (радианы) atan(x) // Арктангенс (радианы) atan2(y, x) // Арктангенс (y / x) (позволяет найти квадрант, в котором находится точка) log(x) // Натуральный логарифм х ( ln(x) ) log10(x) // Десятичный логарифм x ( log_10 x) pow(x, y) // Степень ( x^y ) fma(x, y, z) // Возвращает x*y + z fmax(x, y) // Возвращает большее из чисел fmin(x, y) // Возвращает меньшее из чисел trunc(x) // Возвращает целую часть числа с дробной точкой round(x) // Математическое округление // === КОНСТАНТЫ === F_CPU // частота тактирования в Гц (16000000 для 16 МГц) INT8_MAX // 127 Максимальное значение для char, int8_t UINT8_MAX // 255 Максимальное значение для byte, uint8_t INT16_MAX // 32767 Максимальное значение для int, int16_t UINT16_MAX // 65535 Максимальное значение для unsigned int, uint16_t INT32_MAX // 2147483647 Максимальное значение для long, int32_t UINT32_MAX // 4294967295 Максимальное значение для unsigned long, uint32_t M_E // 2.718281828 Число e M_LOG2E // 1.442695041 log_2 e M_LOG10E // 0.434294482 log_10 e M_LN2 // 0.693147181 log_e 2 M_LN10 // 2.302585093 log_e 10 M_PI // 3.141592654 pi M_PI_2 // 1.570796327 pi/2 M_PI_4 // 0.785398163 pi/4 M_1_PI // 0.318309886 1/pi M_2_PI // 0.636619772 2/pi M_2_SQRTPI // 1.128379167 2/корень(pi) M_SQRT2 // 1.414213562 корень(2) M_SQRT1_2 // 0.707106781 1/корень(2) PI // 3.141592654 Пи HALF_PI // 1.570796326 пол Пи TWO_PI // 6.283185307 два Пи EULER // 2.718281828 Число Эйлера е DEG_TO_RAD // 0.01745329 Константа перевода град в рад RAD_TO_DEG // 57.2957786

Функции

// ====== ФУНКЦИИ ====== // полный урок тут: https://alexgyver.ru/lessons/functions/ // Функция, которая ничего не принимает и ничего не возвращает. Пример - сумма void sumFunction() { c = a + b; } // Функция, которая ничего не принимает и возвращает результат. Пример - сумма int sumFunction() { return (a + b); } // Функция, которая принимает параметры и возвращает результат. Пример - сумма int sumFunction(byte paramA, byte paramB) { return (paramA + paramB); } // оператор return завершает выполнение функции и возвращает результат // в void функции он вернёт void, всё верно

Входы/выходы

Цифровые

// ====== ВХОДЫ/ВЫХОДЫ ====== // === Цифровой IO === // урок: https://alexgyver.ru/lessons/digital/ pinMode(pin, mode); // Устанавливает режим работы пина pin (ATmega 328: D0-D13, A0-A5) на режим mode: // INPUT – вход (все пины сконфигурированы так по умолчанию) // OUTPUT – выход (при использовании analogWrite ставится автоматически) // INPUT_PULLUP – подтяжка к питанию (например для обработки кнопок) digitalRead(pin); // Читает состояние пина pin и возвращает : // 0 или LOW – на пине 0 Вольт (точнее 0-2.5В) // 1 или HIGH – на пине 5 Вольт (точнее 2.5-опорное В) digitalWrite(pin, value); // Подаёт на пин pin сигнал value: // 0 или LOW – 0 Вольт (GND) // 1 или HIGH – 5 Вольт (точнее, напряжение питания)

Аналоговые

// === АЦП === // урок: https://alexgyver.ru/lessons/analog-pins/ analogRead(pin); // Читает и возвращает оцифрованное напряжение с пина pin. 0-1023 // Перевести значение в напряжение: float volt = (float)(analogRead(pin) * 5.0) / 1024; // именно /1024, потому что АЦП сам отнимает 1 бит при вычислении analogReference(mode); // Устанавливает режим работы АЦП согласно mode: // DEFAULT: опорное напряжение равно напряжению питания МК // INTERNAL: встроенный источник опорного на 1.1V для ATmega168 или ATmega328P и 2.56V на ATmega8 // INTERNAL1V1: встроенный источник опорного на 1.1V (только для Arduino Mega) // INTERNAL2V56: встроенный источник опорного на 2.56V (только для Arduino Mega) // EXTERNAL: опорным будет считаться напряжение, поданное на пин AREF

ШИМ

// === ШИМ === // урок: https://alexgyver.ru/lessons/pwm-signal/ analogWrite(pin, value); // Запускает генерацию ШИМ сигнала на пине pin со значением value. // Для стандартного 8-ми битного режима это значение 0-255, соответствует скважности 0-100%. // ШИМ пины: // ATmega 328/168 (Nano, UNO, Mini): D3, D5, D6, D9, D10, D11 // ATmega 32U4 (Leonardo, Micro): D3, D5, D6, D9, D10, D11, D13 // ATmega 2560 (Mega): D2 – D13, D44 – D46

Прерывания

// ====== ПРЕРЫВАНИЯ ====== // полный урок тут: https://alexgyver.ru/lessons/interrupts/ attachInterrupt(pin, ISR, mode); // Подключить прерывание на номер прерывания pin, // назначить функцию ISR как обработчик и // установить режим прерывания mode: // LOW – срабатывает при сигнале LOW на пине // RISING – срабатывает при изменении сигнала на пине с LOW на HIGH // FALLING – срабатывает при изменении сигнала на пине с HIGH на LOW // CHANGE – срабатывает при изменении сигнала (с LOW на HIGH и наоборот) volatile int counter = 0; // переменная-счётчик void setup() { Serial.begin(9600); // открыли порт для связи // подключили кнопку на D2 и GND pinMode(2, INPUT_PULLUP); // D2 это прерывание 0 // обработчик - функция buttonTick // FALLING - при нажатии на кнопку будет сигнал 0, его и ловим attachInterrupt(0, buttonTick, FALLING); } void buttonTick() { counter++; // + нажатие } void loop() { Serial.println(counter); // выводим delay(1000); // ждём }

Случайные числа

// ====== СЛУЧАЙНЫЕ ЧИСЛА ====== // полный урок тут: https://alexgyver.ru/lessons/random/ random(max); // возвращает случайное число в диапазоне от 0 до (max – 1) random(min, max); // возвращает случайное число в диапазоне от min до (max – 1) randomSeed(value); // дать генератору случайных чисел новую опорную точку для счёта

Функции времени

// ====== ФУНКЦИИ ВРЕМЕНИ ====== // полный урок тут: https://alexgyver.ru/lessons/time/ delay(period); // Приостанавливает” выполнение кода на time миллисекунд. // Дальше функции delay выполнение кода не идёт, за исключением прерываний. delayMicroseconds(period); // Аналог delay(), но в микросекундах millis(); // Возвращает количество миллисекунд, прошедших со старта программы micros(); // Возвращает количество микросекунд, прошедших со старта программы

Структуры

// ====== СТРУКТУРЫ ====== // полный урок тут: https://alexgyver.ru/lessons/variables-types/ struct myStruct { // создаём ярлык myStruct boolean a; byte b; int c; long d; byte e[5]; } kek; // и сразу создаём структуру kek // создаём массив структур cheburek типа myStruct myStruct cheburek[3]; void setup() { // присвоим членам структуры значения вручную kek.a = true; kek.b = 10; kek.c = 1200; kek.d = 789456; kek.e[0] = 10; // e у нас массив! kek.e[1] = 20; kek.e[2] = 30; // присвоим структуру kek структуре cheburek номер 0 cheburek[0] = kek; // присвоим элемент массива из структуры kek // структуре cheburek номер 1 cheburek[0].e[1] = kek.e[1]; // забьём данными структуру cheburek номер 2 cheburek[2] = (myStruct) { false, 30, 3200, 321654, {1, 2, 3, 4, 5} }; }

Перечисления

// ====== ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ====== // полный урок тут: https://alexgyver.ru/lessons/variables-types/ // создаём перечисление modes // не создавая ярлык enum { NORMAL, WAITING, SETTINGS_1, SETTINGS_2, CALIBRATION, ERROR_MODE, } modes; void setup() { Serial.begin(9600); // для отладки modes = CALIBRATION; // присваивание значения // можем сравнивать if (modes == CALIBRATION) { Serial.println("calibr"); } else if (modes == ERROR_MODE) { Serial.println("error"); } // присваиваем числом modes = 3; // по нашему порядку это будет SETTINGS_2 }

Битовые операции

// ====== БИТОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ====== // полный урок тут: https://alexgyver.ru/lessons/bitmath/ // & - битовое И // << - битовый сдвиг влево // >> - битовый сдвиг вправо // ^ - битовое исключающее ИЛИ (аналогичный оператор – xor) // | - битовое ИЛИ // ~ - битовое НЕ bit(val); // возвращает 2 в степени val (0 будет 1, 1 будет 2, 2 будет 4, 3 будет 8 и т.д.) bitClear(x, n); // устанавливает на 0 бит, находящийся в числе x под номером n bitSet(x, n); // устанавливает на 1 бит, находящийся в числе x под номером n bitWrite(x, n, b); // устанавливает на значение b (0 или 1) бит , находящийся в числе x под номером n bitRead(x, n); // возвращает значение бита (0 или 1), находящегося в числе x под номером n highByte(x); // извлекает и возвращает старший (крайний левый) байт переменной типа word (либо второй младший байт переменной, если ее тип занимает больше двух байт). lowByte(x); // извлекает и возвращает младший (крайний правый) байт переменной (например, типа word). // ====== Битовое И ====== // 0 & 0 == 0 // 0 & 1 == 0 // 1 & 0 == 0 // 1 & 1 == 1 myByte = 0b11001100; myBits = myByte & 0b10000111; // myBits теперь равен 0b10000100 // ====== Битовое ИЛИ ====== // 0 | 0 == 0 // 0 | 1 == 1 // 1 | 0 == 1 // 1 | 1 == 1 myByte = 0b11001100; myBits = myByte | 0b00000001; // ставим бит №0 // myBits теперь равен 0b11001101 // ====== Битовое НЕ ====== ~0 == 1 ~1 == 0 myByte = 0b11001100; myByte = ~myByte; // инвертируем // myByte теперь 00110011 // ====== Битовое исключающее ИЛИ ====== // 0 ^ 0 == 0 // 0 ^ 1 == 1 // 1 ^ 0 == 1 // 1 ^ 1 == 0 myByte = 0b11001100; myByte ^= 0b10000000; // инвертируем 7-ой бит // myByte теперь 01001100 // ====== Битовый сдвиг ====== myByte = 0b00011100; myByte = myByte << 3; // двигаем на 3 влево // myByte теперь 0b11100000 myByte >>= 5; // myByte теперь 0b00000111 myByte >>= 2; // myByte теперь 0b00000001 // остальные биты потеряны!

Указатели и ссылки

// ===== УКАЗАТЕЛИ И ССЫЛКИ ====== // полный урок тут: https://alexgyver.ru/lessons/pointers/ // & - возвращает адрес данных в памяти (адрес первого блока данных) // * - управляет значением по указанному адресу // === указатели === // управление переменной через указатель byte b; // просто переменная типа byte b = 10; // b теперь 10 byte* ptr; // ptr – переменная "указатель на объект типа byte" ptr = &b; // указатель ptr хранит адрес переменной b *ptr = 24; // b теперь равна 24 (записываем по адресу &b) byte s; // переменная s s = *ptr; // s теперь тоже равна 24 (читаем по адресу &b) // === ссылки === // управление переменной через ссылку byte b; // просто переменная типа byte b = 10; // b теперь 10 byte &link = b; // link – переменная "ссылка на объект типа byte" link = 24; // b теперь равна 24 (записываем через ссылку) byte s; // переменная s s = link; // s теперь тоже равна 24 (читаем по ссылке)

